Serena Williams profite d’un repos bien mérité après sa sortie de l’US Open

Serena Williams a atteint son point de rupture – elle a rattrapé son repos après son dernier match à l’US Open.

Williams, 40 ans, a publié lundi sur Instagram une photo d’elle-même sous une couverture “Moana” et apparemment endormie alors qu’elle utilisait un animal en peluche comme oreiller. La mère d’Olympia, 5 ans, Williams a écrit: «Comment s’est passé votre week-end? C’était le mien.

Sa carrière a apparemment pris fin lorsqu’elle a perdu la semaine dernière lors de son dernier US Open. Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem et a été célébrée par des célébrités, des compétiteurs et des fans tout au long de ses matchs à Flushing Meadows. Les hommages des joueurs de tennis à la NFL se sont prolongés jusqu’à lundi.

L’Américaine montante Frances Tiafoe a rappelé après sa victoire surprise mardi contre Rafael Nadal l’inspiration qu’il a reçue en regardant Serena et sa sœur aînée, Venus.

“A cette époque, regarder Serena et Venus jouer les finales du Grand Chelem à cette époque, quand j’étais super jeune, j’étais comme, ce serait cool de jouer à Wimbledon, de jouer sur Arthur Ashe et des trucs comme ça”, a déclaré Tiafoe après sa grande victoire à Ashe.

Le quart-arrière de Tampa Bay, Tom Brady – comme Williams, un autre athlète de championnat défiant l’âge – a fait l’éloge de Williams lundi sur son podcast hebdomadaire.

“Quelle joie ce fut de la voir jouer”, a déclaré Brady. “Elle n’a pas joué pendant un petit moment, et je pense qu’elle a réalisé que c’était très amusant de jouer. Et je pense que parfois, quand vous êtes au milieu de cela, vous le prenez pour acquis dans une certaine mesure, comme, ‘Oh, ce sera là.’ Et puis ce n’est pas là pendant un an et vous vous dites: ‘Mon Dieu, j’aime vraiment ça. Je veux vraiment jouer.’ Et puis vous sortez et jouez et vous en profitez.

Williams aura 41 ans le 26 septembre et dit qu’elle veut agrandir sa famille et poursuivre des intérêts commerciaux.

