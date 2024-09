Serena Williams produira le biopic sur Ann Lowe

Ann Lowe, créatrice de mode pionnière et couturière américaine, bénéficie d’un traitement biographique chez TriStar grâce à Serena Williams et à la créatrice de costumes oscarisée Ruth Carter.

TriStar Pictures, filiale de Sony, a obtenu le pitch du projet, intitulé La robeà propos de Lowe, l’un des couturiers les plus prolifiques du pays, mais aussi le moins connu. Lowe, décédé en 1981, a conçu des garde-robes du milieu du siècle pour les plus grands noms de la société et de l’industrie américaines, notamment des membres des familles Rockefeller, Roosevelt, Du Pont et Whitney.

L’histoire se concentrera sur la façon dont Lowe, qui fut la première femme noire à posséder une boutique sur Madison Avenue, a été chargée de concevoir la robe de mariée que Jackie Bouvier portait lors de son mariage en 1953 avec John F. Kennedy.

Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster, les scénaristes du film Mister Rogers Une belle journée dans le quartierécrira le scénario basé sur le livre De sa propre conception par Piper Huguley.

Williams et Caroline Currier produiront le film par l’intermédiaire de Nine Two Six Productions. Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster produiront également par l’intermédiaire de leur société Blue Harp. Carter, qui a remporté deux Oscars pour la conception des costumes pour Panthère noire et suivi Wakanda pour toujourssera le producteur exécutif et également le créateur des costumes du film.

Shary Shirazi, qui a présenté le projet, supervisera TriStar, aux côtés de la présidente du studio Nicole Brown.

Williams, qui est représenté par WME et Foster Garvey PC, a lancé Nine Two Six Productions en 2023. Nine Two Six a produit le documentaire sur le football féminin Coupe 71et ESPN+ Dans l’arène : Serena Williams.

Fitzerman-Blue et Harpster, dont les autres crédits Transparent et les séries Netflix Analgésiquesont représentés par UTA et Kaplan/Perrone. Leurs autres crédits de longs métrages en studio incluent le titre Disney Malfaisant et le prochain remake live-action du studio Bambi.