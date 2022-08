Serena Williams prévoit de se retirer du tennis après l’US Open 2022

La légendaire Serena Williams a annoncé qu’elle prévoyait de se retirer du tennis après l’US Open. La femme de 40 ans a annoncé qu’elle s’éloignait du sport qui a fait d’elle une icône mondiale. Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem au cours de son illustre carrière jusqu’à présent et est classée parmi les plus grandes à jouer au jeu. Elle aura 41 ans le mois prochain et a décidé de se concentrer sur la famille après l’US Open cette année.

Pendant ce temps, Williams est entré sur un terrain dur pour la première fois en un an et demi lundi et s’est battu pour une victoire 6-3, 6-4 contre l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz.

« Je n’ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne. J’y ai pensé comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi », a déclaré Serena dans un communiqué au magazine Vogue.

“Malheureusement, je n’étais pas prêt à gagner Wimbledon cette année. Et je ne sais pas si je serai prêt à gagner New York. Mais je vais essayer. Et les tournois préparatoires seront amusants », a-t-elle ajouté.

