Serena Williams prendra sa retraite du tennis comme elle a joué – à ses propres conditions

Elle portait des vêtements qui flottaient et se balançaient, ou qui montraient fièrement son ventre et ses épaules fortes. Elle a fait du catsuit intégral une chose à l’US Open de 2002 et le discours de Paris à l’Open de France de 2018.

“Je me sens comme une guerrière, une princesse guerrière”, a déclaré Williams aux journalistes à Roland-Garros, en faisant référence au film “Black Panther”.

“C’est un peu ma façon d’être un super-héros.”

Bien sûr, noter sa mode peut sembler superficiel et superflu. Mais pas dans ce contexte. Le corps et la mode des femmes noires sont souvent durement critiqués d’une manière que les femmes blanches n’éprouvent généralement pas. De plus, le tennis fait partie de ces jeux liés par une tradition d’exclusion et d’uniformité. Williams a fait exploser tout ça.