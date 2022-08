Serena Williams prend sa retraite : “Je m’éloigne du tennis”

Serena Williams, vainqueur de 23 titres en simple du Grand Chelem et une icône du tennis, a annoncé son intention de se retirer du sport dans un essai écrit pour le numéro de septembre de Vogue Magazine.

“Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi”, a déclaré Williams dans l’essai publié mardi. “Il y a quelques années, j’ai tranquillement lancé Serena Ventures, une société de capital-risque. Peu de temps après, j’ai fondé une famille. Je veux faire grandir cette famille.”

Williams, qui a remporté son premier US Open en 1999, a 73 titres de carrière WTA au total et un 84,8 % de victoires. Longtemps considérée comme une légende du tennis américain, Williams est également ambassadrice itinérante de l’UNICEF et mère de sa fille de 5 ans, Alexis Olympia Ohanian, Jr., avec son mari. Alexis Ohanianle co-fondateur de Reddit.

Après la publication de l’essai mardi matin, Williams l’a partagé dans son propre message sur Twitter, le qualifiant de “Doit lire.” Peu de temps après, le nom de Williams était la recherche de tendance n ° 1 sur Twitter.

Bien que Williams n’ait pas donné de calendrier exact pour sa retraite, elle a déclaré dans une légende publiée sur Instagram qu’elle allait “savourer ces prochaines semaines”, suggérant qu’elle pourrait prendre sa retraite après l’US Open, qui commence le 29 août et se termine. le 11 septembre.

Les représentants de Williams n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.