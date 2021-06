Serena Williams prend sa retraite EN LARMES après qu’une blessure l’oblige à se retirer au premier tour à Wimbledon (VIDEO)

Williams, 39 ans, vainqueur de sept championnats de Wimbledon au cours de sa carrière légendaire, a commencé son match avec la 100e joueuse mondiale, la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, avec de larges sangles sur la cuisse droite.

Au cinquième match, il était clair qu’elle était gênée par une blessure à la jambe lorsqu’elle a glissé, et lorsqu’elle est de nouveau tombée dans l’herbe au septième match du premier set – et a eu du mal à se remettre sur pied – il était clair que ses rêves d’un premier trophée de Wimbledon depuis 2016 étaient en lambeaux.

Serena Williams reçoit une ovation debout de la foule à #Wimbledon Williams a été contraint à l’abandon au premier tour après avoir subi une blessure apparente. pic.twitter.com/exFZxJJZGh – ESPN (@espn) 29 juin 2021

Williams, qui était la sixième tête de série à entrer dans le championnat, semblait avoir aggravé sa blessure lorsqu’elle s’est déplacée maladroitement sur la ligne de fond avant de tirer un coup droit sur Sasnovich.

Une Williams clairement émue avait les larmes aux yeux alors qu’elle remerciait les fans à Londres, dont beaucoup avaient encouragé vocalement l’Américaine à surmonter sa blessure et à progresser davantage dans le tournoi.

Les fans du court central se sont rapidement levés pour rendre hommage à l’icône du tennis qui a fait signe qu’elle sortait tristement du court, des questions étant bientôt soulevées si Williams – qui aura 40 ans en septembre – sera de retour à SW19 l’été prochain.

Brutal pour @Serena Williams mais le court central est extrêmement glissant. Pas facile de déménager là-bas. – Andy Murray (@andy_murray) 29 juin 2021

Williams poursuit un 24e Grand Chelem depuis un certain temps et compte Wimbledon comme l’un de ses terrains de chasse les plus réussis. Elle a atteint la finale en 2019 avant de perdre contre Simona Halep – terminant également deuxième derrière Angelique Kerber l’année précédente.

Elle a maintenant perdu quatre finales majeures depuis son retour au sport après avoir eu un bébé il y a trois ans.

« Je suis tellement triste pour Serena. C’est une grande championne« , a déclaré Sasnovich, qui passe au tour suivant.

« Ça arrive parfois au tennis, mais tant mieux pour elle. »