Serena Williams prend sa retraite à Wimbledon après avoir subi une blessure à la jambe

Serena Williams ne remportera pas son 24e titre en simple féminin du Grand Chelem, un record à égalité, à Wimbledon cette année après s’être retirée du tournoi en raison d’une blessure.

Dans le premier set du match du premier tour de mardi sur le court central contre Aliaksandra Sasnovich de Biélorussie, Williams a glissé sur l’herbe mouillée et a semblé se blesser à la cheville gauche.

Après avoir pris le temps de se faire soigner par un entraîneur sportif, le septuple champion de Wimbledon en simple a donné une autre chance. Cependant, après avoir perdu deux matchs, elle n’a pas pu continuer.

Cette défaite a marqué la première fois que Williams n’a jamais remporté son match d’ouverture en simple à Wimbledon. Avant mardi, elle avait une fiche de 19-0 au premier tour.

La tête de série n ° 6 n’était pas en pleine santé pour commencer le tournoi. Elle est arrivée au Court Central avec les deux chevilles et sa cuisse droite fortement scotchées. La douleur était plus évidente après qu’elle se soit rendu compte qu’elle ne pouvait pas continuer. Les larmes aux yeux, elle a quitté le terrain avec précaution, a salué les fans et accepté les condoléances de son adversaire de 27 ans.

« Je suis tellement triste pour Serena », a déclaré Sasnovich à la foule après le match. « C’est une grande championne, mais cela arrive parfois au tennis. Je lui souhaite tout le meilleur et un bon rétablissement. »

Williams a remporté pour la dernière fois le titre en simple féminin au All England Club en 2016, bien qu’elle ait atteint la finale et perdu en 2018 et 2019. Le tournoi a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem au total, un de moins que le record moderne de Margaret Court.