Serena Williams, plus proche de la fin que du milieu, croit toujours

“C’est bien qu’elle essaie de revenir”, a déclaré Nadal, qui compte 22 titres en simple du Grand Chelem, un de moins que Williams.

Comme Williams, il a récemment lutté contre des blessures potentiellement mortelles. Il a près de cinq ans de moins que Williams, mais est l’une des rares personnes à pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cœur et l’esprit de Williams.

“La seule chose qui montre, c’est la passion et l’amour pour le jeu”, a déclaré Nadal à propos de sa tentative de retour. “Le simple fait d’être ici montre qu’elle a beaucoup d’amour pour son travail et pour ce jeu. Et je pense que c’est un excellent exemple.

Il y a eu des flashbacks mardi. Williams a pris une avance rapide dans le set décisif, puis quelques minutes plus tard, elle se battait, dans un match, bien qu’au service, contre la 115e joueuse au monde, une jeune femme de 24 ans qui a grandi en la regardant à la télévision. . Williams a même servi pour le match après plus de deux heures et demie sur le terrain, à 5-4. Le service vient des jambes et les jambes de Williams avaient perdu leur puissance. Elle a pulvérisé des erreurs larges et dans le filet, soudainement incapable de gérer les coups tranchants de Tan.

Elle sauverait une balle de match sur son service deux matchs plus tard avec une volée de coup droit classique alors qu’elle chargeait le filet. Mais au bris d’égalité, elle a une fois de plus gaspillé la prospérité, permettant à une avance de 4-0 de devenir un déficit de 9-7. Puis est venu un dernier coup droit dans le filet après 3 heures et 11 minutes.

Williams a fait ses valises, a fait signe à la foule, puis, dans une salle d’interview un peu plus tard, a déclaré que l’idée de jouer à New York à l’US Open plus tard cet été, après un certain temps sur les terrains d’entraînement, portait beaucoup d’appel. Elle, au moins, y croit encore. La retraite, pour l’instant, n’a pas été abordée.