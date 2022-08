Serena Williams pleure à l’Open canadien après avoir annoncé sa retraite – Hollywood Life

Serena Williams a essuyé ses larmes après avoir perdu son match à l’Omnium canadien le mercredi 10 août, marquant probablement sa dernière participation au tournoi. L’icône du tennis, 40 ans, qui a annoncé qu’elle prendrait sa retraite dans un récent Vogue article, a reçu une ovation debout au stade Sobeys de Toronto après avoir perdu contre la Suisse Belinda Bencic, la tête de série no 12 mondiale, en deux sets. “Ça a été tellement mémorable”, a déclaré Serena à la foule après le match. « Comme je l’ai dit dans l’article, je suis nul pour les adieux. Mais au revoir, Toronto.

Au cours de son incroyable carrière, Serena a remporté l’Omnium canadien à deux reprises. « J’aime jouer ici, j’ai toujours aimé jouer ici. J’aurais aimé pouvoir mieux jouer, mais Belinda a si bien joué aujourd’hui », a expliqué Serena. « Ça a été 24 heures intéressantes. Quoi qu’il en soit, c’est ce qu’il est. J’étais vraiment heureux d’être ici aujourd’hui et de jouer devant vous, merci pour le soutien.

La gagnante du Grand Chelem à 23 reprises devrait jouer ensuite à l’Open de l’Ouest et du Sud à Cincinnati, suivi de l’US Open, qui, selon elle, serait son dernier tournoi dans le Vogue article.

Dans l’article publié le mardi 9 août, Serena a déclaré qu’elle n’avait jamais aimé le mot «retraite», car il ne ressemblait pas à un terme «moderne». “J’y ai pensé comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes”, a-t-elle écrit. « Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.

Serena a poursuivi en disant qu’elle avait pris la décision difficile de se retirer de la compétition pour se concentrer sur sa famille. Elle et son mari, Alexis Ohanianqui partagent une fille de quatre ans, Olympie Ohanian, aimerait ajouter à leur couvée grandissante. “De nos jours, si je dois choisir entre construire mon CV de tennis et construire ma famille, je choisis ce dernier”, a conclu Serena dans l’article. En outre, elle souhaite développer sa société de capital-risque, Serena Ventures.

