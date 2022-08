Serena Williams perd lors de son premier match depuis qu’elle a annoncé qu’elle prendrait sa retraite

C’était. Williams, les yeux mouillés, a remercié la foule pour son soutien pendant 22 ans. “J’étais si heureuse d’être ici aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Les fans, qui ont ovationné Williams deux fois avant le début du match, et une longue après, ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Serena Williams pour le premier ministre », « Canada Loves Serena », « Queen » et simplement « Merci Serena. ”

“Ce soir, c’était à propos d’elle”, a déclaré Bencic lors de son entretien sur le terrain.

Hale a dîné pendant quatre heures au Harbour 60, un steakhouse cher de Toronto, avec Serena et Venus Williams samedi soir.

“Elle ne m’a pas dit que l’article de Vogue arrivait, mais elle a dit que la retraite était imminente”, a-t-il déclaré. “Tous les signes indiquaient définitivement une retraite à l’US Open. Elle est vraiment prête à aller de l’avant avec le prochain chapitre de sa nouvelle vie. Elle est excitée, elle n’est pas triste, mais elle va être très, très émotive ce soir. Je ne pense pas que ça l’ait encore frappée.

Elle s’amuse clairement à Toronto. Au cours du week-end précédant le début du tournoi, elle et son mari, Alexis Ohanian, et leur fille, Olympia, est allé à l’époque médiévale, le spectacle de théâtre avec des couronnes et des épées. Puis lundi, elle a gagné en deux sets contre l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, sa première victoire en simple en plus d’un an. “J’ai oublié ce que c’était”, a-t-elle déclaré.

C’était la première fois qu’Olympia participait à un match complet, et elle a fait un low-five à sa mère – un geste incontournable quand vous avez 4 ans – après sa victoire. “J’étais super excité”, a déclaré Williams. “C’était bien pour elle d’avoir ce souvenir. Elle ne l’a jamais eu parce que je l’ai toujours tenue à l’écart.