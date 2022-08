Serena Williams perd face à Emma Raducanu à Cincinnati

Les luttes de Williams au crépuscule sont certainement compréhensibles. Elle aura 41 ans le mois prochain et est professionnelle depuis l’âge de 14 ans. Les années, même avec un emploi du temps limité et un talent phénoménal, font des ravages. Williams, qui a raté un an d’action après une déchirure aux ischio-jambiers à Wimbledon en 2021, n’a disputé que quatre matchs en simple au cours des 14 derniers mois, et elle s’est rendue au tribunal pour affronter Raducanu avec une longue bande de ruban adhésif coulant à l’extérieur d’elle. cuisse gauche, susceptible de soutenir son genou gauche.

Ce match très attendu entre la plus grande joueuse de cette époque et l’un des jeunes talents les plus brillants du jeu était initialement prévu lundi soir mais a été retardé d’une journée à la demande de Williams afin de lui donner, selon des personnes informées de la situation mais pas autorisé à en parler, plus de temps pour se remettre d’une douleur au genou.

Ce fut une journée d’actualité dans le tennis féminin mardi: Naomi Osaka, autrefois n ° 1 mondiale, a continué de lutter en 2022, perdant au premier tour par 6-4, 7-5 contre la Chinoise Zhang Shuai. Coco Gauff, l’Américaine de 18 ans qui a atteint la finale de Roland-Garros plus tôt cette année, s’est roulé une cheville à la fin du premier set de son match du premier tour avec Marie Bouzkova de la République tchèque et a pris sa retraite, 5-7, 0 -1.

Mais l’événement principal était clairement Williams contre Raducanu, et Williams a pris le terrain après s’être échauffé devant une foule nombreuse et favorable plus tôt dans la journée sur le court 16, avec des fans regardant des courts de spectacle à proximité pour avoir une chance d’avoir un aperçu. de Williams en personne, peut-être pour la dernière fois. Certains d’entre eux avaient déjà vu la sœur aînée de Williams, Venus, perdre, 7-5, 6-1, sur le court central contre la tête de série no 14, Karolina Pliskova, lors de leur match du premier tour.

Ce fut une autre journée poignante pour les sœurs Williams et un autre court séjour dans un tournoi où elles s’installaient plus longtemps. Mercredi, Raducanu, 10e tête de série, et non Serena Williams non tête de série, affrontera l’ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka au deuxième tour.