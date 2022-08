Serena Williams ouvrira le défi Flushing Meadows contre Danka Kovinic

La première adversaire de Serena Williams à ce qui devrait être le dernier tournoi de sa carrière, l’US Open, sera Danka Kovinic.

Gagnez cela, et Williams pourrait affronter la deuxième tête de série, Anett Kontaveit, d’Estonie, au deuxième tour.

Les tableaux des épreuves de simple féminin et masculin ont été publiés jeudi par la US Tennis Association.

Le jeu commence lundi; les matchs du premier tour auront lieu ce jour-là et mardi. Il n’y avait pas de mot immédiat sur le moment où Williams participera.

La championne du Grand Chelem à 23 reprises, qui aura 41 ans le 26 septembre, a annoncé ce mois-ci qu’elle se préparait à se retirer de sa carrière de joueuse. Elle n’a pas dit explicitement quand elle prévoyait de s’arrêter, mais elle a donné l’impression que l’US Open marquerait ses adieux.

Williams a remporté six fois le tournoi sur terrain dur de Flushing Meadows.

Elle n’a que 1-3 cette saison, après avoir récemment repris le jeu en simple après un an d’absence après une sortie pour blessure au premier tour à Wimbledon en 2021.

Son premier match de retour a eu lieu au All England Club fin juin, et elle y a perdu son premier match lors d’un bris d’égalité au troisième set contre Harmony Tan, 115e.

Kovinic est une Monténégrine de 27 ans qui est 80e au classement WTA cette semaine et a atteint la 46e place. Williams et Kovinic ne se sont jamais affrontés en simple.

Après avoir remporté un match lors d’un tournoi à Toronto, Williams y a été éliminée en deux sets par la médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo Belinda Bencic, puis a de nouveau perdu en deux sets à Cincinnati contre la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu.

Parce que Williams a déclaré qu’elle se préparait à mettre fin à sa carrière de tennis, chacun de ses mouvements sera au centre des préoccupations au début de l’US Open.

Alors que Williams a passé plus de 300 semaines au n ° 1, son manque d’activité a contribué à une chute; elle est 410e cette semaine.

Cela signifiait qu’elle ne serait pas tête de série à New York et aurait pu être placée n’importe où sur le terrain et contre n’importe quel joueur.

D’autres adversaires possibles pour Williams, si elle progresse dans le tournoi, incluent la tête de série n ° 27 Martina Trevisan d’Italie au troisième tour et la finaliste de l’US Open 2021 Leylah Fernandez du Canada ou la championne de l’Open de France 2021 Barbora Krejcikova de la République tchèque dans le Quatrième.

Elle ne pourrait affronter sa sœur Vénus qu’en finale car elles sont de part et d’autre du support.

