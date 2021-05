Serena Williams navigue devant l’adolescente Lisa Pigato à Parme WTA

Serena Williams a écarté le défi de l’adolescente locale Lisa Pigato lors du premier tour du tournoi WTA à Parme lundi.

Williams, classée huitième au monde, a battu Pigato, 572e, faisant ses débuts à la WTA, 6-3, 6-2 lors de la première rencontre entre les deux joueurs.

L’Américaine de 39 ans avait reçu une wild card pour jouer à Parme après sa sortie prématurée de l’Open d’Italie, où elle s’est écrasée au deuxième tour de ce qui était son premier match en près de trois mois depuis sa défaite en demi-finale. à l’Open d’Australie.

Williams, qui avait déjà remporté cinq tournois du Grand Chelem au moment de la naissance de Pigato, a fait un début lent alors que le joueur de 17 ans a trouvé trois glorieux vainqueurs pour battre le 23 fois champion du Grand Chelem lors du premier match.

L’américaine, cependant, s’est mise en marche et a perdu seulement cinq points de plus sur son service, tirant six as et bien d’autres que Pigato pouvait à peine atteindre.

Williams, cependant, ne tarissait pas d’éloges sur son adversaire adolescente.

«Lisa a très bien joué», a-t-elle déclaré lors de son entretien sur le terrain.

«Elle m’a dit qu’elle n’avait que 17 ans. Son avenir est très brillant. Elle a bien géré le moment, alors j’ai hâte de l’encourager à l’avenir. «

L’Open d’Émilie-Romagne est un parfait échauffement sur terre battue avant l’Open de France, qui débutera à Paris le 30 mai.

Williams a besoin d’un autre titre du Grand Chelem pour égaler le record de 24 trophées majeurs de la grande australienne Margaret Court.

