Serena Williams-Naomi Osaka affronte les cartes en quart de finale

As du tennis japonais et n ° 2 mondial Naomi Osaka pourrait entrer en conflit avec Serena Williams dans un match de quart de finale alléchant de l’Open d’Italie (8-16 mai), dont le tirage au sort a été annoncé samedi. Dans un autre match de quart de finale intéressant, tête de série n ° 1 australienne, Ashleigh Barty pourrait affronter Aryna Sabalenka dans un match revanche des finales de Stuttgart et de Madrid Open. Serena, quadruple championne à Rome en 2002, 2013, 2014 et 2016, participera pour la première fois depuis sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie contre Osaka.

L’Américaine débute sa campagne contre la demi-finaliste de Roland Garros Nadia Podoroska ou contre un qualificatif, avant une rencontre prévue au troisième tour avec la tête de série n ° 10 Belinda Bencic.

Osaka, dont la meilleure performance au tournoi était un quart de finale en 2019, fait face à un test difficile car elle affrontera soit Daria Kasatkina – une liste de titres à deux reprises au Phillip Island Trophy et à Saint-Pétersbourg cette année – ou la flambée Jessica Pegula, quart de finaliste de l’Open d’Australie.

Cette semaine à Madrid, Barty et Sabalenka sont devenus les premiers joueurs à se rencontrer dans plusieurs finales sur terre battue devant Roland Garros depuis 2009, lorsque Dinara Safina et Svetlana Kuznetsova ont disputé les finales de Stuttgart et de Rome. Les deux joueurs en forme ne seront pas en mesure de définir un troisième match pour le titre à Rome, car ils devraient s’affronter dans les huit derniers.

Avant cela, Barty fait face à un possible match de troisième tour contre la tête de série n ° 14 Elise Mertens. Sabalenka, quant à elle, est tombée sur l’une des sections les plus difficiles du tirage au sort. Le Biélorusse pourrait ouvrir contre la graveleuse Sara Sorribes Tormo dans un match revanche de leur mémorable inclinaison d’Ostrava l’automne dernier.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici