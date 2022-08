Serena Williams joue la tête de série n ° 2 Kontavei au deuxième tour de l’US Open

NEW YORK (AP) – Tant que Serena Williams restera dans la tranche de l’US Open, il y a une question accablante qui planera sur les débats et aidera à définir le moment : Serait-ce la dernière chance de la regarder jouer ?

La deuxième occasion pour les spectateurs de couvrir Williams d’adoration – et pour la championne majeure à 23 reprises de profiter de cette effusion de ce qu’elle a laissé entendre, mais délibérément pas définitivement déclaré, sera son dernier tournoi – était prévue mercredi soir au stade Arthur Ashe. , la plus grande arène du tennis du Grand Chelem.

L’adversaire cette fois: la tête de série n ° 2 Anett Kontaveit, une Estonienne de 26 ans dont le classement actuel est bien meilleur que celui de Williams, mais dont le résumé de carrière manque même d’une victoire en quart de finale dans n’importe quel tournoi de Chelem.

Oubliez, un instant, les mérites relatifs des compétences et des styles de jeu des deux joueurs. Oubliez les X et les O du matchup. Parce que ce voyage à Flushing Meadows est, comme toujours, sur les points et les jeux et les sets et les scores pour Williams, qui a remporté son premier trophée ici à 17 ans en 1999 et a maintenant 40 ans.

Aussi stridente qu’un compétiteur que le tennis, ou n’importe quel sport, a vu, aussi confiante à juste titre dans ses capacités d’athlète, Williams n’était pas sur le point de considérer tout cet exercice comme une simple tournée d’adieu.

Elle est venue à New York en voulant gagner, bien sûr.

C’est ce que Williams a montré au premier tour lundi, lorsqu’elle a surmonté quelques tremblements précoces pour battre Danka Kovinic, 80e, 6-3, 6-3 devant une salle comble qui a rugi d’approbation du début à la fin. La foule de plus de 23 000 personnes dans les gradins et des milliers d’autres spectateurs sur un écran vidéo à l’extérieur d’Ashe ont aidé à battre le record de l’US Open pour la plus grande participation à une session nocturne.

“Je pensais juste, comme, ‘Est-ce que c’est réel? Vraiment? “, A déclaré Williams à propos des rugissements qui ont accueilli son entrée pour le match, si bruyants qu’elle” pouvait le sentir dans ma poitrine.

« En même temps, je pense aussi, j’ai encore un match à jouer et je veux pouvoir jouer jusqu’à cette réception, presque. C’était si fort. J’ai juste été submergé dans le bon sens. Mais en même temps, c’est comme si vous deviez être concentré, vous devez être focalisé sur le laser », a-t-elle ajouté. “C’est ce que je devais faire et c’est ce que j’ai essayé de faire.”

D’autres joueurs qui ont regardé depuis les sièges ou à la télévision ont été frappés par la scène. Une qui semblait susceptible de se répéter mercredi.

“Bien sûr, c’était comme le premier tour le plus populaire d’un Chelem de tous les temps. Ouais, c’est juste incroyable. Cela montre à quel point elle a changé notre sport et tout ce qu’elle a fait. Je suis assez heureuse qu’elle puisse vivre quelque chose comme ça », a déclaré Iga Swiatek, classée n ° 1, une Polonaise de 21 ans qui détient deux titres de Roland-Garros. “Je pense également que tous les joueurs ne géreraient pas ce genre d’agitation autour de votre premier match du tournoi. Elle s’en sort plutôt bien, comme d’habitude. C’est donc juste une confirmation de sa qualité.

Indépendamment de la façon dont Williams contre Kontaveit s’est déroulée, il y aurait plus en réserve pour l’Américaine, qui a annoncé le 9 août qu’elle avait l’intention de “évoluer” loin de ses jours de jeu (elle a dit qu’elle n’aime pas utiliser le mot “retraite” ).

Williams fera équipe avec sa sœur aînée, Venus, en double jeudi contre le duo tchèque de Lucie Hradecka et Linda Noskova. Il marque la réunion d’un partenariat qui a produit 14 championnats du Grand Chelem en double, mais qui a participé pour la dernière fois à cet événement en 2018.

Venus a dit que c’était l’idée de Serena d’entrer dans le double.

“Plus que tout”, a déclaré Venus, qui a 42 ans, “je veux juste tenir mon côté du terrain et être une bonne sœur.”

Howard Fendrich, Associated Press