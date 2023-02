Serena Williams joue dans la publicité du Super Bowl 2023 de Remy Martin Mopays.com

Voir la galerie





Crédit image : Rémy Martin

Le Super Bowl LVII n’a pas lieu avant le 12 février, mais c’en est déjà un pour les livres d’histoire. Non seulement deux frères s’affronteront pour le championnat NFL, mais deux champions – icône du tennis Serena Williams et le cognac familial Rémy Martin – se réunissent pour la première publicité du Super Bowl du spiritueux. Dans le premier teaser de la publicité, qui coïncide avec la campagne “Inch By Inch” de Rémy Martin, Serena est assise dans un bar dans une veste en satin doré et un pull marron, les cheveux jusqu’aux épaules. Une classe d’eau-de-vie de cognac VSOP de Rémy Martin est versée à Serena, et elle regarde la caméra.

Plus d’actualités connexes :

Et c’est tout! Un deuxième teaser montre Serena marchant dans un tunnel. C’est tout un avant-goût de la campagne “Inch by Inch”, qui vise à montrer “qu’un grand succès ne peut être accompli seul, et qu’au sein d’une équipe collective, une véritable excellence peut être atteinte”, déclare la marque dans un communiqué de presse. .

“En développant ‘Inch by Inch’, nous avons voulu créer un concept inspirant qui transcende le temps et trouver un porte-parole qui incarne les valeurs de Rémy Martin, ancrées dans une poursuite inébranlable de l’excellence à travers la famille, nos partenaires et le succès collectif, ” dit Jean-Philippe Hecquet, Directeur Général de la Maison Rémy Martin, ajoute dans l’annonce. “Serena Williams, en tant que plus grande athlète féminine de tous les temps et icône culturelle, était le choix parfait.”

“Elle est une inspiration mondiale, et petit à petit, Williams et son équipe ont marqué l’histoire en brisant les barrières, en recherchant l’excellence et en atteignant la grandeur”, poursuit Hecquet. “Nous sommes honorés de nous associer à elle pour notre toute première campagne du Super Bowl et sommes convaincus qu’ensemble, la quête d’excellence de Rémy Martin continuera d’aller plus loin, réalisant toujours de plus grands exploits.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Je suis honoré et excité de pouvoir travailler avec Rémy Martin, dont les valeurs fondamentales sont si similaires à mes propres principes personnels,” a déclaré Serena Williams dans un communiqué. « Rémy Martin est une marque basée sur la générosité, l’authenticité et le travail d’équipe, autant de qualités que j’ai mis beaucoup de temps à intégrer dans ma vie et ma carrière. Ensemble, nous sommes incroyablement ravis d’inspirer les autres avec “Inch by Inch” et de faire équipe dans la poursuite de l’excellence, un message qui a toujours résonné en moi et qui, je suis sûr, résonnera auprès des téléspectateurs de tout le pays.

Cette publicité marque la troisième année de présence de Rémy Cointreau au Super Bowl. En 2022, Rémy Cointreau a diffusé un spot de 30 secondes sur 17 marchés de sa marque de gin Islay, The Botanist. En 2021, ils ont occupé une place de 30 secondes sur 15 marchés pour Cointreau, la liqueur française haut de gamme. Cette année marque les débuts de Rémy Martin.

Lien connexe Lié: Donna Kelce: 5 choses à savoir sur la mère de Travis et Jason alors qu’ils s’affrontent au Super Bowl

L’intégralité du spot “Inch By Inch” sera diffusée dans le premier quart du Super Bowl LVII le 12 février.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.