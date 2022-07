Serena Williams, Iga Swiatek en tête d’affiche de la liste des entrées étoilées

La grande joueuse de tennis américaine Serena Williams et la numéro 1 mondiale polonaise Iga Swiatek ne sont que deux des joueuses vedettes d’une liste initiale bien remplie pour l’US Open, le dernier événement du Grand Chelem de la saison, qui débutera le 29 août.

Alors que Swiatek visera son deuxième titre du Grand Chelem de l’année après avoir décroché le titre de Roland-Garros dans le cadre d’une incroyable séquence de 37 victoires consécutives, Serena, qui a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière, entrera dans le tournoi avec un classement des blessures protégées de n ° 16.

Parmi les personnes en tête de liste, à part Serena et Swiatek, six fois championnes de l’US Open, figurent Anett Kontaveit d’Estonie, Maria Sakkari de Grèce, Paula Badosa d’Espagne et la finaliste de Wimbledon 2022 Ons Jabeur de Tunisie, selon wtatennis.com.

La championne en titre de Wimbledon, Elena Rybakina, du Kazakhstan, fera également sa première apparition dans un tournoi majeur en tant que championne du Grand Chelem.

La nouvelle joueuse du top 10 Emma Raducanu de Grande-Bretagne reviendra défendre son titre. L’année dernière, Raducanu a traversé de manière sensationnelle 10 matchs exténuants sans perdre un set pour devenir le premier joueur, femme ou homme, à remporter un événement du Grand Chelem en tant que qualificatif.

L’autre évasion adolescente de l’US Open de l’an dernier, la finaliste Leylah Fernandez du Canada, apparaît également sur la liste des inscrits. La championne de l’US Open 2019, Bianca Andreescu, se joint à Fernandez pour accroître davantage l’intérêt canadien pour les inscriptions.

La championne 2018 et 2020 Naomi Osaka du Japon, la championne 2016 Angelique Kerber d’Allemagne et la championne 2017 Sloane Stephens des États-Unis sont d’autres anciennes championnes de l’US Open dans le mélange.

Parmi les autres championnes du Grand Chelem inscrites figurent Simona Halep de Roumanie, Garbine Muguruza d’Espagne, Petra Kvitova, Barbora Krejcikova (toutes deux de République tchèque), Jelena Ostapenko de Lettonie et la triple finaliste de l’US Open Victoria Azarenka de Biélorussie.

Coco Gauff, finaliste de l’Open de France cette année, et Danielle Collins, finaliste de l’Open d’Australie cette saison, sont deux Américaines qui tenteront d’aller encore plus loin à New York cette année.

Parmi les autres concurrents américains figurent Jessica Pegula, la finaliste de l’US Open 2017 Madison Keys et la récente quart de finaliste de Wimbledon Amanda Anisimova.

