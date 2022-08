Serena Williams fait face à un tirage au sort difficile lors du premier événement de mise au point de l’US Open

Serena Williams aura du pain sur la planche lorsque l’Open de Toronto débutera la semaine prochaine alors que la championne du Grand Chelem à 23 reprises entame ses préparatifs en dur pour le prochain US Open.

Si Williams parvient à dépasser une qualification lors de son match du premier tour, elle affrontera ensuite la médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo Belinda Bencic ou la vétéran avertie et ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka au deuxième tour.

Le quart de tirage brutal de Williams publié vendredi comprend également l’actuel numéro un mondial Iga Swiatek, la quadruple championne majeure Naomi Osaka et la sensation adolescente canadienne Leylah Fernandez.

https://www.youtube.com/watch?v=LYvDioaEWMG

Trois fois vainqueur de l’événement et finaliste aussi récemment qu’en 2019, elle ne sera pas classée cette fois-ci.

L’Américaine, qui aura 41 ans le mois prochain, est revenue à l’action après un an d’absence du terrain de Wimbledon en juin, où elle a subi sa deuxième sortie consécutive au premier tour du majeur sur gazon qu’elle a remporté sept fois.

Le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale à Toronto commence le 15 août et Williams devrait ensuite participer à l’Omnium de l’Ouest et du Sud à Cincinnati avant de se rendre à New York pour l’Omnium des États-Unis, qui débute le 29 août.

