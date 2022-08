Serena Williams face à la défaite de Belinda Bencic

Serena Williams, qui a indiqué cette semaine qu’elle était dans la dernière ligne droite de sa carrière de tennis, s’est inclinée 6-2, 6-4 face à Belinda Bencic au deuxième tour du WTA Toronto Masters mercredi.

Le Suisse Bencic, médaillé d’or olympique à Tokyo l’an dernier, a battu le champion du Grand Chelem à 23 reprises deux fois dans le premier set et une fois dans le second pour répéter une victoire en demi-finale de 2015 contre Williams à Toronto.

Elle avait besoin de cinq points de set pour empocher le premier set, mais le deuxième set s’est déroulé plus facilement et elle a remporté la victoire devant une foule vocale pro-Williams en un peu plus d’une heure et quart.

Williams, qui aura 41 ans le mois prochain, avait battu l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz lundi pour sa première victoire en simple depuis Roland-Garros 2021, il y a 14 mois.

Elle a révélé mardi dans un essai du magazine Vogue et une publication sur Instagram que “le compte à rebours a commencé” jusqu’à sa retraite du sport.

Williams n’a pas précisé de date de retraite réelle, mais devrait concourir la semaine prochaine à Cincinnati avant de se rendre à l’US Open, qui commence le 29 août.

Elle a remporté le titre de l’US Open à six reprises.

Williams était émue dans ses remarques sur le terrain devant la foule, affirmant que la semaine avait été «intéressante».

Bencic a qualifié la nuit de “spéciale”.

