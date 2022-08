Serena Williams et Venus Williams reçoivent une Wild Card pour le double à l’US Open 2022

Serena Williams et Venus Williams seront vues en action ensemble en double à l’US Open après avoir reçu une wild card pour le tournoi.

Les sœurs William sont deux fois championnes à l’US Open et la paire a été vue pour la dernière fois à Roland Garros en 2018. En plus de leurs 14 titres majeurs en double, dont le dernier est survenu à Wimbledon en 2016, Serena et Venus ont fait équipe pour remporter trois médailles d’or olympiques en double, en 2000, 2008 et 2012.

Le duo est également l’équipe la plus récente à détenir les quatre titres majeurs en double à la fois, après avoir remporté Wimbledon 2009, l’US Open 2009, l’Open d’Australie 2010 et l’Open de France 2010.

En 2021, lorsque Serena a perdu contre Naomi Osaka en demi-finale de l’Open d’Australie, elle a dit : « Je ne sais pas. Si jamais je dis adieu, je ne le dirais à personne, alors… »

Cependant, plus tôt ce mois-ci, Serena a fait part de ses projets de retraite et a confirmé que l’US Open serait son dernier tournoi.

Après l’annonce de sa retraite, Serena a déclaré dans une interview : « Il arrive un moment dans la vie où nous devons décider d’aller dans une direction différente. Ce moment est toujours difficile quand on aime tellement quelque chose. Mon Dieu, j’aime le tennis. Mais maintenant, le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais tout aussi excitante. Je vais savourer ces prochaines semaines.

Après l’annonce de sa retraite, Williams a perdu 6-2, 6-4 contre Belinda Bencic à Toronto. Et puis lors de sa prochaine sortie, à Cincinnati, elle a été mise en déroute 6-4, 6-0 par la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu.

Cependant, avec l’US Open commençant le lundi 29 août, Serena sera vue en compétition contre Danka Kovinic du Monténégro au premier tour en simple. Tandis que Venus jouera son match du premier tour mardi contre la Belge Alison Van Uytvanck.

L’USTA a également annoncé des wildcards supplémentaires en double pour les autres équipes : Sophie Chang et Angela Kulikov, Robin Montgomery et CoCo Vandeweghe, Katrina Scott et Elizabeth Mandlik, Peyton Stearns et Ashlyn Krueger, Hailey Baptiste et Whitney Osuigwe Clervie Ngounoue et Reese Brantmeier.

La compétition de double débutera mercredi. Cependant, à l’US Open cette fois, tous les regards seront tournés vers la numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek dans le tableau féminin.

