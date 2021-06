Serena Williams et Novak Djokovic entraînent leurs enfants, voir les vidéos

La reine du chelem à 23 reprises Serena Williams et Novak Djokovic sont sans doute les deux plus grands joueurs de tennis de l’ère ouverte. Le duo se partage 42 trophées du Grand Chelem et il semble maintenant que leurs enfants se préparent également à suivre leurs traces. Jeudi, Djokovic nous a donné un aperçu des capacités de son fils Stefan en tant que joueur de tennis en publiant une vidéo de lui jouant avec son fils aux championnats de Majorque.

Le court clip a été largement partagé sur les réseaux sociaux et a enregistré 79 000 vues sur le site de microblogging, beaucoup faisant l’éloge de l’enfant de six ans. Alors que le duo père-fils était plus éblouissant que jamais dans la vidéo, ce qui a attiré l’attention de l’internaute, c’est le suivi de Stefan à la Rafael Nadal sur son coup droit, beaucoup dans la section des commentaires soulignant que le fils de la star serbe est un fan de son rival espagnol.

Djokovic a récemment remporté son 19e titre du Grand Chelem au Court Philippe-Chatrier en battant le numéro un grec Stefanos Tsitsipas lors de la finale de Roland-Garros 2021. Le numéro 1 mondial sera ensuite vu en action lors des championnats de Majorque 2021 dans le cadre de sa construction. -en place pour le troisième Grand Chelem de l’année Wimbledon. Djokovic a reçu une entrée wild card de l’oncle de Nadal, Toni Nadal, qui est également le directeur du tournoi.

L’ancien numéro mondial du classement WTA, Serena a également publié plusieurs vidéos, dans lesquelles l’as américain pouvait être vu en train d’entraîner sa fille – Alexis Olympia Ohanian, Jr. Dans le court clip, on pouvait entendre la femme de 39 ans ordonner à sa fille de se concentrer sur le coup droit.

Serena a été vue pour la dernière fois en action à Rolland Garros 2021. Elle a été éliminée de l’événement par la Kazakhe Elena Rybakina au quatrième tour.

Williams reviendra au tennis avec Wimbledon et poursuivra sa tentative de remporter le 24e titre record en simple du Grand Chelem de sa carrière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici