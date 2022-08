Serena Williams et Meghan partagent les défis parentaux sur un nouveau podcast

Serena Williams et Meghan racontent les défis qu’elles ont rencontrés en tant que mères qui travaillent sur le premier podcast de la duchesse de Sussex, y compris des histoires de devoir travailler peu de temps après des incidents effrayants impliquant leurs enfants.

Williams, 23 fois championne du Grand Chelem qui a récemment déclaré que “le compte à rebours a commencé” jusqu’à sa retraite, a raconté l’histoire de Meghan Archétypes Podcast Spotify mardi sur un match qu’elle a disputé à l’Open de France 2018. Elle avait passé une nuit presque blanche après que sa fille Olympia se soit cassé le poignet.

“J’ai réussi à gagner d’une manière ou d’une autre, mais j’étais tellement épuisé émotionnellement et tellement épuisé émotionnellement que c’était, c’était fou. Et, vous savez, et puis comme chaque soir après ça, j’étais juste avec elle tout le temps comme si tu allais être avec moi”, a déclaré Williams, qui a indiqué que son dernier tournoi sera l’US Open, qui débutera à New York la semaine prochaine.

Le grand tennis et Meghan, qui sont amis, ont longuement parlé des défis d’équilibrer les carrières de haut niveau aux yeux du public et la maternité.

“Donc, quand vous êtes allé jouer ce match le lendemain matin, personne ne savait à quoi ressemblait votre nuit la veille. Ils ont oublié cette partie humaine”, a déclaré Meghan à propos de l’expérience de Williams à Roland-Garros.

Serena Williams joue à l’Open de France 2018 le 2 juin 2018 à Paris. (Clive Brunskill/Getty Images)

Meghan a raconté un incident lors d’une tournée en Afrique du Sud avec son mari le prince Harry et leur fils Archie au cours duquel un incendie s’est déclaré dans la chambre de son fils et le couple a dû quitter leur bébé pour continuer leurs fonctions officielles. Archie était censé faire la sieste dans la chambre à ce moment-là, mais sa nounou l’avait emmené manger un morceau. L’incident a ébranlé tout le monde, a déclaré Meghan.

Elle a dit qu’elle voulait passer du temps avec son fils, mais elle et Harry devaient aller faire un autre engagement officiel.

“L’accent est finalement mis sur l’apparence plutôt que sur la sensation”, a déclaré Meghan. “Et une partie de l’humanisation et de la percée de ces étiquettes, de ces archétypes et de ces boîtes dans lesquelles nous sommes placés consiste à avoir une certaine compréhension des moments humains dans les coulisses dont les gens pourraient ne pas avoir conscience et de se donner un Pause.

“Parce que nous l’avons fait – nous avons dû laisser notre bébé”, a-t-elle déclaré.

Williams parle de la retraite et de “l’évolution” personnelle

Williams, qui aura 41 ans le mois prochain, a parlé avec Meghan de sa récente annonce de se retirer du tennis. Williams a déclaré qu’elle en avait discuté avec le prince Harry avant de révéler publiquement sa décision.

« Évidemment, je prends ma retraite professionnelle, mais c’est aussi une évolution. Je fais plus de choses professionnelles. Et je veux vraiment agrandir ma famille. femme, il n’y a que si, si longtemps que vous pouvez reporter cela », a déclaré Williams.

Harry et Meghan ont un accord pluriannuel pour produire et héberger des podcasts pour Spotify sous leur société de production Archewell Audio. Meghan a déclaré que le Archétypes podcast portera sur les étiquettes et les stéréotypes nocifs appliqués aux femmes.

L’accord Spotify est l’un des nombreux accords très médiatisés que le couple a conclus, dont un avec Netflix. Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en mars 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme des intrusions et des attitudes racistes des médias britanniques envers la duchesse. Ils ont depuis déménagé en Californie, où ils élèvent leurs enfants, Archie et Lili.