Serena Williams et Lewis Hamilton parmi les investisseurs de Tiger Woods – Rory McIlroy Tech Golf Venture

Serena Williams, Lewis Hamilton et Stephen Curry figuraient parmi les investisseurs mondiaux de premier plan nommés mercredi en tant que bailleurs de fonds de l’entreprise de golf technologique de Tiger Woods et Rory McIlroy qui démarrera en 2024.

Woods et McIlroy ont dévoilé en août les plans de leur nouvelle société, TMRW Sports.

TGL présentera des coups de golf par les meilleurs joueurs sur une disposition virtuelle dans un lieu sur mesure dans des matchs de 18 trous de deux heures conçus pour la télévision. Six équipes de trois joueurs s’affronteront lors d’une saison régulière et de séries éliminatoires à partir de janvier 2024.

“Au cours de l’année écoulée, nous avons réuni une équipe d’investisseurs qui aideront à réaliser la mission de TMRW Sports d’avoir un impact positif sur la façon dont les sports sont vécus à l’avenir”, a déclaré Mike McCarley, co-fondateur et PDG de TMRW Sports.

Parmi les icônes du sport et du divertissement qui ont investi dans TMRW Sports figurent Williams, qui a quitté le tennis après l’US Open en septembre, et le septuple champion du monde de Formule 1 Hamilton.

Curry et les autres stars de la NBA Chris Paul, Jayson Tatum et Andre Iguodala étaient des investisseurs, tout comme le quart-arrière de la NFL Josh Allen et les stars du football Gareth Bale et Alex Morgan.

Les investisseurs internationaux comprenaient Andy Murray, le joueur de baseball japonais Shohei Ohtani et la star canadienne du hockey sur glace Sidney Crosby.

Justin Timberlake a également été nommé parmi les bailleurs de fonds de TMRW Sports.

“Nous avons été intentionnels quant à la diversité des expertises, des pensées et des origines lorsque nous avons mobilisé ce groupe stratégique”, a déclaré McCarley.

Le site de golf comportera de grands écrans pour les coups de départ et les approches virtuels et un espace vert sur place pour le chipping et le putting.

McIlroy a indiqué que Woods, qui aura 47 ans le mois prochain, prévoyait de faire partie des joueurs de la nouvelle ligue.

L'hybride tech-golf serait éliminer les problèmes de marche qui ont été une préoccupation majeure pour Woods depuis qu'il a subi de graves blessures à la jambe en février 2021. Il est revenu au Masters de cette année et a également joué le championnat PGA et le British Open, mais a eu du mal sur 72 trous.

"Qui sait où nous allons voir Tiger Woods jouer au golf ensuite, n'est-ce pas ?