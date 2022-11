Serena Williams et Justin Timberlake investissent dans la nouvelle entreprise de Tiger Woods

La nouvelle startup sportive de Tiger Woods et Rory McIlroy – qui prévoit déjà une nouvelle ligue de golf – attire des investisseurs de renom.

TMRW (prononcé “demain”) Sports a annoncé mercredi un nouveau groupe d’investissement qui comprend le grand basketteur Stephen Curry, le pilote de voiture de course Lewis Hamilton, la joueuse de football féminine Alex Morgan, les footballeurs professionnels Tony Romo et Josh Allen, Justin Timberlake et Serena Williams, en plus à plusieurs propriétaires de sports d’équipe professionnels.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

“Nous voulions un groupe de personnes qui aient une vision de la façon dont la technologie peut aider à rendre le sport plus accessible et culturellement pertinent et à attirer de nouveaux et différents groupes de fans – et c’est en fin de compte des fans plus jeunes et des familles.“, Mike McCarley, PDG et co-fondateur de TMRW Sports, a déclaré à CNBC.