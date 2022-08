Serena Williams dit qu’elle prendra sa retraite du tennis après l’US Open

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem qui est le visage du tennis depuis qu’elle a remporté son premier US Open en 1999, a déclaré dans un article de magazine publié en ligne mardi qu’elle prévoyait de se retirer du sport après avoir joué à nouveau dans le tournoi, qui commence plus tard ce mois-ci.

Williams, qui a depuis longtemps transcendé son sport en tant que figure culturelle dominante, a déclaré dans un article de couverture pour Vogue qu’elle “n’a jamais aimé le mot retraite” et a préféré le mot “évolution” pour décrire ses prochaines étapes. “Je m’éloigne du tennis pour me tourner vers d’autres choses qui sont importantes pour moi”, notamment en travaillant avec sa société de capital-risque et en agrandissant sa famille.