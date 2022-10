Serena Williams dit qu’elle n’a pas pris sa retraite du tennis et que les chances de son retour sont “très élevées” | Actualités Tennis

Serena Williams dit qu’elle n’a pas pris sa retraite du tennis et que les chances de son retour sont “très élevées” après avoir précédemment indiqué qu’elle s’éloignerait du sport.

Williams, 41 ans, a déclaré qu’elle “s’éloignait du tennis” dans un essai en août et, bien qu’elle n’ait pas confirmé l’US Open comme son événement d’adieu, elle a reçu de somptueux hommages avant chaque match à New York et a fait un au revoir émouvant après perdant au troisième tour face à Ajla Tomljanovic.

Roger Federer reflète l’impact de Serena Williams et de son propre impact sur le sport



“Je ne suis pas à la retraite”, a déclaré Williams lors d’une conférence à San Francisco tout en faisant la promotion de sa société d’investissement, Serena Ventures.

“Les chances (d’un retour) sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi, j’ai un tribunal.”

La championne du Grand Chelem à 23 reprises, qui a pris d’assaut le monde du tennis à l’adolescence et est considérée par beaucoup comme la plus grande de tous les temps, a déclaré que ne pas se préparer pour un tournoi après l’US Open ne lui semblait pas naturel.

“Je n’ai toujours pas vraiment pensé à (la retraite)”, a déclaré Williams.

“Mais je me suis réveillé l’autre jour et je suis allé sur le terrain et (considéré) pour la première fois de ma vie que je ne jouais pas pour une compétition, et c’était vraiment bizarre.

“C’était comme le premier jour du reste de ma vie et j’en profite, mais j’essaie toujours de trouver cet équilibre.”

Le capitaine britannique de la Coupe Davis, Leon Smith, discute de l’impact que Serena a eu sur le tennis



Williams a pris soin de ne pas dire le mot R, annonçant plutôt qu’elle “évoluait” loin du tennis.

“Je n’ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne”, a écrit Williams dans Vogue en août.

“J’y ai pensé comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes.

“Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.”