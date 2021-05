Serena Williams dit que Roger Federer obtient son vote en tant que meilleur joueur de tennis masculin de tous les temps | Nouvelles du tennis

Serena Williams a salué Roger Federer comme le plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps

Serena Williams dit que Roger Federer obtient son vote en tant que plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps.

Federer, 39 ans, ne disputera cette semaine que son deuxième tournoi depuis son retour sur le Tour en mars après avoir passé plus d’un an à l’écart en raison de deux opérations au genou.

Rafael Nadal a remporté un 13e titre de Roland-Garros en octobre pour rejoindre Federer en tête de la liste des vainqueurs du Grand Chelem masculin avec 20 titres, tandis que le n ° 1 mondial Novak Djokovic, le plus jeune des « Big Three » à 33 ans, est sur 18 et se rapproche rapidement.

Mais Williams, qui joue cette semaine à l’Open d’Émilie-Romagne à Parme, dit que Federer obtient son vote en tant que GOAT.

« Tu ne peux pas ne pas aimer ce gars, c'est ce que je ressens. Son jeu est tellement fantastique. Si je pouvais jouer comme lui. » Serena Williams sur Roger Federer

« Je pense que deux mots résument le tout: Roger Federer », a déclaré Williams, qui aura 40 ans en septembre,

« Il est juste un synopsis de grandeur et de classe et incroyable et a vraiment changé le jeu. Vous voyez des joueurs jouer comme lui, bouger comme lui, faire ses techniques. Le gars est un génie. »



Williams, qui a remporté le dernier de ses titres majeurs à l’Open d’Australie 2017 avant de devenir mère et a depuis poursuivi un 24e titre majeur pour égaler le record de Margaret Court, a ajouté qu’elle était une « superfan » de Federer.

« J’ai juste l’impression qu’il est vraiment le meilleur joueur », a déclaré Williams.

« Tu ne peux pas ne pas aimer ce gars, c’est ce que je ressens. Son jeu est tellement fantastique. Si je pouvais jouer comme lui. »

