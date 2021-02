Serena Williams est de retour au troisième tour de l’Open d’Australie, où son séjour dans le tournoi du Grand Chelem s’est terminé il y a un an.

Le propriétaire d’un record de l’ère ouverte 23 championnats majeurs en simple a continué en remportant les sept derniers matchs pour battre Nina Stojanovic, de Serbie, classée 99e, 6-3, 6-0 en un peu plus d’une heure.

Williams a sauvé les trois points de rupture auxquels elle a fait face, a frappé une demi-douzaine d’as et a compilé 27 gagnants avec seulement 11 erreurs directes.

L’Américaine de 39 ans a remporté le titre en Australie à sept reprises, mais sa troisième défaite contre Wang Qiang au troisième tour en 2020 était la première sortie de Williams à Melbourne Park en 14 ans.

Cette fois, Williams tentera d’aller plus loin avec une victoire contre Anastasia Potapova, une Russe de 19 ans, championne junior à Wimbledon en 2016 et actuellement classée 101e.

Potapova n’a pas encore remporté de titre au niveau de la tournée et fera ses débuts au troisième tour lors d’un tournoi majeur.

Bianca Andreescu évincée

Le retour de Bianca Andreescu au tennis de compétition a été interrompu après sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Hsieh Su-Wei, de Taiwan 6-3, 6-2.

Andreescu avait l’air mal en point depuis le début contre l’astucieuse Hsieh, qui a jeté la championne de l’US Open 2019 hors de son rythme avec ses coups de fond profonds et inclinés et son éventail de tranches.

Andreescu, huitième tête de série, n’avait pas disputé de match depuis 15 mois en raison de blessures et de la pandémie avant de battre Mihaela Buzarnescu au premier tour à Melbourne Park.

Elle a eu 25 fautes directes contre Hsieh et n’a sauvé que trois des neuf points de rupture auxquels elle a dû faire face. Elle a commis une double faute sur la balle de match.

Hsieh est connu pour avoir éliminé les meilleurs joueurs des tournois du Grand Chelem, après avoir battu Garbiñe Muguruza à l’Open d’Australie et Simona Halep à Wimbledon.

Petra Kvitova bouleversée

Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, est devenue la deuxième joueuse du top 10 à tomber au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Peu de temps après que Bianca Andreescu, huitième tête de série, ait perdu contre Hsieh Su-wei, la neuvième tête de série Kvitova a été battue par la Roumaine Sorana Cirstea 6-4, 1-6, 6-1.

Kvitova a atteint la finale de l’Open d’Australie 2019, s’inclinant face à Naomi Osaka. Elle avait également atteint le quatrième tour ou mieux à cinq des six derniers tournois du Grand Chelem.

Kvitova a eu 44 fautes directes contre Cirstea contre seulement 21 gagnants.

Blessée, Venus Williams perd au premier tour

Venus Williams a fait une sortie déchirante à l’Open d’Australie après s’être roulé la cheville lors de son match de deuxième tour contre Sara Errani, perdant 6-1, 6-0 en un peu plus d’une heure.

La septuple gagnante majeure menait 1-5 dans le premier set lorsqu’elle a atterri maladroitement sur sa cheville alors qu’elle s’approchait du filet pour une volée.

Elle a repoussé ses larmes avant de recevoir un traitement sur la cheville, puis sur son genou gauche, ce qui la troublait également.

Williams a essayé de continuer, clopinant entre les points et tapant dans le deuxième service à environ 100 km / h (62 mph). Mais elle ne pouvait pas menacer Errani, un joueur défensif rapide qui a fait courir Williams avec des tirs tombés, des volées et des lobs.

Williams, âgée de 40 ans, était la femme la plus âgée du tirage au sort. Elle faisait sa 21e apparition à l’Open d’Australie – la plus active parmi les joueuses actives – et sa 88e apparition au tableau principal du Grand Chelem – la plus grande parmi les femmes de l’ère Open.