Serena Williams coupe en larmes l’interview après la perte de Naomi Osaka

Serena Williams a fondu en larmes après une dure défaite contre Naomi Osaka à l’Open d’Australie.

Naomi a battu la légende du tennis de 39 ans 6-3, 6-4 en demi-finale du tournoi annuel qui a eu lieu à Melbourne le jeudi 18 février. Après le match, Serena a participé à une conférence de presse mais a coupé le questions courtes après avoir été ému pendant l’une de ses réponses.

Dans les images de l’événement de presse que vous pouvez voir ci-dessous, le modérateur a déclaré: « Les dernières questions dans la salle, s’il vous plaît. » Il a ensuite appelé un journaliste qui a posé des questions sur les « erreurs directes de Serena pendant le match » et si ce n’était « qu’un de ces mauvais jours au bureau ».

Serena a commencé à pleurer et a répondu, « Euh, je ne sais pas. » Elle a ensuite ajouté: «J’ai fini» en se levant de son siège et en sortant de la salle, mettant fin à la conférence.

Plus tôt dans la session de questions et réponses, Serena avait été de bonne humeur en répondant à un journaliste qui lui posait des questions sur la fin du match. Après sa défaite, la joueuse de tennis a laissé le court à une ovation debout et a placé sa main sur son cœur.