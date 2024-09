Serena Williams brise les normes de la mode en portant une tenue de tennis dans une ferme de campagne avec des chevaux

Célébrée pour ses prouesses au tennis et son sens de la mode inégalé, Serena Williams n’a jamais manqué une occasion de redéfinir le style. Qu’elle foule le tapis rouge dans une robe chic ou qu’elle porte une tenue de sport décontractée mais élégante, Williams réussit sans effort n’importe quel look. Récemment, elle a démontré cette polyvalence en portant une tenue de tennis dans une charmante ferme de campagne, mêlant harmonieusement son élégance athlétique à un décor décontracté et rustique.

Récemment, la championne de Grand Chelem à 23 reprises s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une superbe photo d’elle dans une robe de tennis chic lors d’une visite à la ferme. Elle était fabuleuse dans une robe courte noire élégante, parfaitement associée à des chaussures noires élégantes.

Le parcours équestre pittoresque en arrière-plan ajoutait au charme du décor, mettant en valeur son élégance sans effort dans un environnement détendu. Elle a écrit une légende intéressante, « … de Compton à la campagne, » La ferme est nichée à côté de leur luxueux manoir de Floride à North Miami, créant une retraite pittoresque pour la famille.

Serena Williams vient-elle de redéfinir la mode agricole avec sa tenue inspirée du tennis ? Réagissez !

Auparavant, Alexis Ohanian avait enchanté ses fans en présentant le maïs qui poussait sur leurs terres et une récolte abondante de fraises fraîches. De plus, il a partagé une série de photos vibrantes sur son histoire Instagram, capturant la beauté de leur ferme florissante avec la légende : «« Beaucoup de cultures sur la ferme familiale Ohanian. »

Cependant, Serena Williams a fait sensation dans l’industrie de la mode après sa retraite en participant à plusieurs activités non liées au tennis, comme sa participation à la Fashion Week de Paris. Elle a attiré l’attention lors de cette occasion prestigieuse en éblouissant dans un ensemble noir scintillant lors d’une présentation organisée par la célèbre marque de mode Off-White.

Lors de l’événement, Williams a captivé tout le monde dans une tenue scintillante entièrement noire qui a vraiment élevé le quotient de style. La robe une pièce était envoûtante, mettant en valeur son élégance et son flair. Elle a remercié le regretté créateur Virgil Abloh dans sa légende, ajoutant : « Merci de m’avoir invité chez @off____white. #VirgilForever, » soulignant ses liens avec l’industrie de la mode.

Outre sa performance spectaculaire lors du défilé de mode, Serena Williams a créé un nouveau standard dans la mode quelques jours auparavant avec une superbe nouvelle coupe Nike qui a démontré son génie créatif.

Serena Williams établit une nouvelle référence en matière de mode

Nike et Serena Williams Design Crew ont collaboré il y a quelques jours pour présenter la dernière collection de Nike afin de promouvoir la diversité dans le secteur du design. Williams, qui était le visage de la campagne, était superbe dans une veste bomber blanche aux accents pêche et marron, assortie à un short taille mi-haute aux imprimés inspirés des balles de tennis.

Williams a exprimé son enthousiasme à propos de la campagne, partageant ses réflexions dans un récent article : «Le nouveau Serena Williams Design Crew est DISPONIBLE MAINTENANT ! Le SWDC ne se résume pas seulement à la création, il s’agit également d’apporter de la diversité à Nike. Ces modèles ont été créés par un groupe de designers divers avec des idées fantastiques. J’adore leur donner vie !

Pour Williams, cette campagne Nike est bien plus qu’une simple collaboration : c’est une célébration de son style audacieux et de ses choix vestimentaires audacieux, sur et en dehors du terrain. Cependant, elle met également en avant la valeur de la diversité dans le secteur de la mode avec son style, qui continue d’inspirer la prochaine génération.