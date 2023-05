Serena Williams berce son bébé pendant ses vacances en Italie : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Zuma / SplashNews

Serena Williams bosse en Italie ! La pro du tennis de 41 ans, récemment retraitée, s’est rendue sur Instagram le lundi 29 mai pour montrer sa bosse de bébé en pleine croissance pendant ses vacances en Italie, comme on le voit ci-dessous. La future mère rayonnait d’un éclat de grossesse alors qu’elle souriait dans une robe longue sans bretelles qui lui allait comme un gant sur deux photos. Sur la première photo, elle a souri à l’appareil photo, tandis que sur la seconde, elle s’est tournée sur le côté pour montrer son baby bump… et son derrière. Serena a pris un moment pour plaisanter sur son arrière-train corsé dans la légende, en écrivant : « ATTENTION : les choses ne sont pas toujours comme elles apparaissent. J’essaie sérieusement de savoir si le bébé est à l’avant ou à l’arrière. … glissez vers la droite.

La star du tennis – qui a pris sa retraite l’année dernière avec plus de 94 millions de dollars de gains en carrière – avait ses longs cheveux attachés en une queue de cheval basse et accessoirisés avec des créoles et un collier de perles. Elle a ajouté une touche de couleur avec des talons rose vif. Elle se tenait dans ce qui ressemblait à une salle de mariage élaborée, avec des rangées de chaises blanches derrière elle bordées de magnifiques roses blanches et de gypsophiles. Une enceinte blanche ornée s’élevait au-dessus d’elle, et elle était bordée de guirlandes vertes.

Serena est déjà maman de sa fille de 5 ans, Olympiequ’elle partage avec son mari depuis cinq ans, Alexis Ohanian, 40 ans. Serena a annoncé sa deuxième grossesse au Met Gala 2023 en dévoilant son baby bump dans une robe moulante Gucci. Elle a abordé ses nouvelles passionnantes dans une publication Instagram contenant des portraits officiels du Met Gala (vus ici) la montrant berçant sa bosse fraîchement débutée ainsi que dans la légende. « J’étais tellement excitée quand Anna Wintour nous a invités tous les trois au Met Gala », a-t-elle écrit, se référant à elle, à son mari et à leur bébé en route.

Elle a également partagé une vidéo des coulisses d’elle-même se préparant pour la somptueuse collecte de fonds annuelle et l’annonce de sa grossesse. « Olympia ne sait pas pour le moment que je suis enceinte, donc la grande révélation aura lieu au Met, puis avant de partir, je le dirai à Olympia », a-t-elle expliqué en voix off. « La raison pour laquelle je ne lui ai pas dit, c’est parce qu’elle ne sait pas garder un secret », a-t-elle ajouté sans ambages.

La légende du tennis avait précédemment laissé entendre qu’elle n’avait pas d’autre choix que de mettre fin à sa carrière de tennis si elle souhaitait agrandir sa famille. « Si j’étais un gars, je n’écrirais pas ça parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique d’agrandir notre famille », a-t-elle émis l’hypothèse dans un essai sincère sur la retraite pour Vogue en août 2022. « Peut-être que je serais plus un Tom Brady si j’avais cette opportunité.

Elle a également dit qu’elle n’aime pas décrire sa retraite comme ça, mais plutôt comme une réorientation vers la prochaine étape de sa vie. « Je n’ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne », a-t-elle noté. « J’ai pensé à cela comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.

