Serena Williams bat Anett Kontaveit à l’US Open

NEW YORK –

Serena Williams peut l’appeler “évolution” ou “retraite” ou tout ce qu’elle veut. Et elle peut être timide quant à savoir si cet US Open marquera ou non la fin de ses jours de jeu. Ces 23 titres du Grand Chelem lui ont valu ce droit.

Si elle continue à jouer comme ça, qui sait combien de temps durera cet adieu ?

Peu importe ce qui se passera une fois son voyage à Flushing Meadows terminé, voici ce qu’il est important de savoir après mercredi soir : Williams, 40 ans, est toujours là, elle est toujours capable d’un tennis formidable, elle gagne toujours – et, comme la adorant les spectateurs dont les rugissements ont de nouveau rempli le stade Arthur Ashe – elle est prête pour plus.

Williams a éliminé la tête de série n ° 2 Anett Kontaveit 7-6 (4), 2-6, 6-2 au deuxième tour de l’US Open pour s’assurer qu’elle jouera au moins un match en simple de plus à ce qu’elle a laissé entendre être le dernier tournoi de son illustre carrière.

“Il reste encore un peu en moi”, a déclaré Williams avec un sourire lors de son entretien sur le terrain, puis a reconnu lors de sa conférence de presse d’après-match : “Ces moments sont clairement fugaces.”

Après avoir battu Danka Kovinic, 80e au classement, en deux sets lundi, puis remporté sa 23e victoire lors de ses 25 derniers matchs contre une personne classée n ° 1 ou 2 contre Kontaveit mercredi, la sextuple championne à Flushing Meadows jouera vendredi pour une place dans le quatrième tour.

Son adversaire sera Ajla Tomljanovic, une Australienne de 29 ans classée 46e. Ils ne se sont jamais rencontrés.

Williams a frappé des services jusqu’à 119 mph, est resté avec Kontaveit pendant de longs échanges de grands swings depuis les lignes de base et a évoqué une partie de son éclat de marque quand c’était le plus nécessaire.

Après avoir sorti un premier set serré, puis hésité dans le second, Williams s’est dirigé vers les vestiaires pour une pause aux toilettes avant le troisième.

Quelque chose devait céder, quelqu’un devait cligner des yeux.

Quand ils ont repris, c’est Williams qui a élevé son niveau et s’est imposée comme la meilleure joueuse.

Tout comme elle l’a fait tant de fois, sur tant de scènes, avec tant d’enjeux.

« Je suis juste Serena. Après avoir perdu le deuxième set, j’ai pensé: “Oh, mon Dieu, je ferais mieux de faire de mon mieux parce que ça pourrait être ça”, a déclaré Williams, faisant sûrement écho aux pensées de toutes les personnes qui y prêtaient attention.

« Je suis super compétitif. Honnêtement, je le considère juste comme un bonus. Je n’ai rien à prouver », a-t-elle dit, ce qui est certainement vrai. “Je n’ai jamais pu jouer comme ça – depuis 1998, vraiment. Littéralement, j’ai un “X” dans le dos depuis 1999″, l’année où elle a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open à 17 ans.

Quelle que soit la rouille accumulée lorsque Williams a raté environ un an d’action avant de revenir sur le circuit fin juin à Wimbledon, il semble avoir disparu. Elle a perdu au premier tour au All England Club face à une joueuse classée en dehors du top 100 et avait une fiche de 1-3 en 2022 en entrant à l’US Open.

“Maintenant, c’est une sorte de rapprochement”, a déclaré Williams. “Je veux dire, ça devait se mettre en place aujourd’hui.”

Williams a également des doubles à jouer. Elle et sa sœur, Venus, ont remporté 14 championnats majeurs en équipe et commenceront cet événement jeudi soir.

Kontaveit, une Estonienne de 26 ans, est une frappeuse puissante à part entière, le genre qui s’est répandu dans le tennis féminin au cours des deux dernières décennies après qu’une paire de frères et sœurs de Compton, en Californie, a changé la donne.

“Je grandissais en regardant (Williams) jouer”, a déclaré Kontaveit. “Elle a dominé le tennis féminin pendant si longtemps.”

Il y a une grosse mise en garde attachée au statut de classement de Kontaveit : elle n’a jamais gagné autant qu’un match de quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem en 30 apparitions en carrière.

Alors peut-être que c’est pourquoi, un peu comme avec Kovinic 48 heures plus tôt, l’adversaire de Williams n’a été présentée que par son nom, et Kontaveit est sorti sous quelques applaudissements. Williams, en revanche, a reçu le traitement complet : une vidéo en surbrillance, une liste de ses nombreuses distinctions et des rugissements bruyants de personnes qui ont contribué à la plus forte participation à l’US Open lors d’une session nocturne, 29 959, éclipsant le record établi lorsqu’elle a joué lundi.

“C’était son moment”, a déclaré Kontaveit. “Bien sûr, c’est totalement à propos d’elle et j’en étais très conscient.”

Lorsque les joueurs se sont rencontrés au filet pour le tirage au sort et les photos d’avant-match, Kontaveit a regardé Williams avec un sourire. Williams lui jeta un regard impassible.

Aussi stridente qu’une compétitrice que le tennis, ou n’importe quel sport, a vue, aussi confiante à juste titre dans ses capacités d’athlète, Williams n’était pas sur le point de considérer tout cet exercice comme une simple célébration de sa carrière.

Elle est venue à New York en voulant gagner, bien sûr.

Portant le même haut incrusté de cristaux scintillants et des baskets ornées de diamants – remplis d’étiquettes de lacets en or massif et du mot “Queen” sur celui de droite, “Mama” sur celui de gauche – qu’elle arborait lundi, Williams était prête pour les heures de grande écoute.

Le match a commencé avec Kontaveit récoltant les cinq premiers points, Williams les cinq suivants. Et ils allaient, d’avant en arrière. Les erreurs de Kontaveit ont été acclamées – même les fautes, suscitant un avertissement pour la foule de la part de l’arbitre de chaise Alison Hughes pour avoir fait du bruit entre les services.

Au début du troisième set, Kontaveit a frappé un coup droit croisé qui a attrapé le bord le plus extérieur d’une ligne de touche. Une vidéo sur les écrans du stade a montré à quel point il était proche, confirmant que le ballon avait bien atterri. Cela a provoqué des huées dans les tribunes. Williams a levé le bras et a agité un doigt, disant à ses partisans de ne pas faire d’histoires.

Si quoi que ce soit, Kontaveit a reçu plus de reconnaissance de la part du joueur essayant de la vaincre que de quiconque, car Williams répondait à de superbes coups avec un signe de tête ou un coup de raquette.

«Ils ne s’enracinaient pas contre moi. Ils voulaient juste que Serena gagne tellement », a déclaré Kontaveit, qualifiant le traitement qu’elle a reçu de «juste» et «attendu», ainsi que de «quelque chose que je n’avais jamais connu auparavant».

Williams a cassé pour un avantage de 5-4 lorsque Kontaveit a poussé un long revers, incitant les spectateurs hurlants à se lever – et le mari de Williams, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, a également sauté dedans, agitant ses bras dans sa direction, un quelques rangées devant où Venus et Tiger Woods étaient à deux sièges l’un de l’autre.

Mais avec une chance de servir ce set, Williams s’est brièvement égarée. Un coup droit raté. Un revers long. Un revers dans le filet alors qu’elle se mettait à genoux. Une double faute a fait 5 partout.

Finalement, ils sont allés à un bris d’égalité, et à 3-3, un chant de “Allons-y, Serena!” a éclaté, accompagné d’applaudissements rythmiques. Bientôt, Williams livrait un vainqueur de service de 101 mph et un as de 91 mph pour sceller cet ensemble. Comme au bon vieux temps ».

Au crédit de Kontaveit, elle ne s’est pas couchée, n’a pas laissé la déception d’avoir laissé tomber ce brelan.

Au lieu de cela, elle a couru vers un avantage de 3-0 dans la seconde au cours des 15 minutes suivantes sur la force de 10 gagnants et de zéro erreur directe.

Dans le troisième, c’est Williams qui a pris le dessus, et il semblait que chaque point qu’elle gagnait suscitait une réponse enthousiaste. Après qu’un vainqueur de volée de coup droit ait mis Williams à un match de la victoire, elle a levé les deux bras, puis a serré le poing gauche.

Un match et cinq minutes plus tard, c’était fini – et son séjour à l’US Open pouvait continuer.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se considérait comme une prétendante au titre, Williams a répondu : « Je ne peux pas penser aussi loin. Je m’amuse et j’en profite. »