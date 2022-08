Serena Williams avance et rejoint Elena Rybakina et Simona Halep au 2e tour

La triple gagnante Serena Williams est entrée dans le deuxième tour de l’Open de Toronto avec une victoire de 6-3, 6-4 contre l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz lundi tandis que la championne de Wimbledon Elena Rybakina et Simona Halep se sont également qualifiées.

Williams, dans seulement son deuxième match en simple depuis son retour à l’action à Wimbledon en juin après une absence d’un an de la compétition, a été forcée de creuser profondément pendant un match de près de deux heures joué dans des conditions chaudes et humides.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

L’une des 14 grandes gagnantes du tableau principal d’un événement qui est une mise au point pour l’US Open, Williams a décroché le premier point sur son quatrième point de set avec un smash vintage que Parrizas Diaz n’avait aucune chance de revenir.

Le deuxième set a été beaucoup plus serré et Williams a bien fait de tenir le service dans un match physiquement exigeant de 18 minutes au cours duquel elle a utilisé son pouvoir pour combattre quatre balles de break pour arriver à 4-4.

Williams a ensuite battu son adversaire après que Parrizas Diaz a envoyé un revers large et a ensuite servi le match pour sa première victoire en simple depuis Roland-Garros 2021.

La prochaine pour Williams sera soit la championne olympique Belinda Bencic, la 12e tête de série, soit la Tchèque Tereza Martincova.

La 15e tête de série roumaine Halep, qui s’est retirée de son match de deuxième tour la semaine dernière à Washington pour cause de maladie, n’a eu besoin que de 61 minutes pour remporter une victoire 6-0, 6-2 contre la Croate Donna Vekic.

Halep a traversé le premier set en 21 minutes et n’a jamais regardé en arrière alors que Vekic devenait de plus en plus frustré à mesure que le match avançait.

“Ce n’est pas le résultat qui compte, c’est plutôt la façon dont j’ai joué”, a déclaré Halep, qui n’a pas fait face à un point de rupture, lors de son entretien sur le terrain. “J’ai été très agressif et j’ai joué vite, c’est donc mon objectif et j’essaie de le faire tous les jours.”

Halep, qui a remporté ses deux titres canadiens lorsque l’événement a eu lieu à Montréal en 2016 et 2018, attend la Chinoise Zhang Shuai ou la qualifiée espagnole Cristina Busca au deuxième tour.

Rybakina, qui a suivi son triomphe à Wimbledon avec une sortie au premier tour à San Jose la semaine dernière, a battu la Tchèque Marie Bouzkova 7-5, 6-7(3), 6-1 pour assurer sa première victoire en tant que championne du Grand Chelem.

La prochaine étape pour la Kazakh Rybakina sera un affrontement avec la 10e tête de série américaine Coco Gauff ou Madison Brengle.

La 13e tête de série canadienne Leylah Fernandez donnera le coup d’envoi de la session nocturne à Toronto contre l’Australien Storm Sanders avant que Venus Williams ne rencontre le Suisse Jil Teichmann.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici