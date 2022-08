Serena Williams au centre de l’attention à l’US Open alors que la fin approche

NEW YORK (AP) – Ils sont venus de loin à l’US Open lundi pour Serena – aucun nom de famille requis, convenant à quelqu’un autant une icône qu’une athlète superstar – impatients de la voir jouer ou, s’ils n’ont pas la chance de tenir le bon billet, en espérant un autographe, un coup d’œil sur son entraînement ou simplement la chance de respirer le même air de Flushing Meadows qu’elle.

Alors que des milliers de personnes faisaient la queue pour entrer sur le terrain du tournoi des heures avant son match, puis se dirigeaient vers des courts plus petits pour une action plus tôt ou simplement autour, attendant et pataugeant dans l’excitation palpable, personne ne pouvait savoir avec certitude combien d’autres opportunités il y aurait pour n’importe lequel. Les gens étaient là pour regarder, ou simplement penser à regarder, Serena Williams balance sa raquette comme elle l’a fait pour 23 titres en simple du Grand Chelem, plus que toute autre personne de l’ère professionnelle du tennis qui a commencé en 1968, car elle a dit qu’elle est prête à passer de ses jours de jeu.

Et ils étaient là pour l’honorer et montrer leur appréciation pour ce qu’elle a fait sur le terrain et en dehors.

Williams devait jouer son match de premier tour au stade Arthur Ashe contre Danka Kovinic, qui devait commencer peu après 19 heures.

Elle signifie beaucoup pour beaucoup de gens. En tant que joueur de tennis. Comme une femme. En tant qu’Afro-américain. En tant que mère. En tant que femme d’affaires.

« Quand elle a commencé, les athlètes féminines n’étaient pas reconnues. Elle a tellement fait », a déclaré Quintella Thorn, une femme de 68 ans de Columbus, en Géorgie, qui en est à son huitième voyage à l’US Open. “Et maintenant, elle est…”

“Evolving”, a sonné l’amie de Thorn, Cora Monroe, 72 ans, de Shreveport, en Louisiane, qui, selon elle, est l’endroit où Richard Williams – le père de Serena et de sa sœur Venus, et la figure centrale du film oscarisé “King Richard” – vient aussi.

Ce mot, “évoluer”, est celui que Williams a dit qu’elle préférait à la “retraite” plus couramment utilisée lorsqu’elle a écrit dans un essai pour Vogue publié il y a environ trois semaines qu’elle était prête à se concentrer sur le fait d’avoir un deuxième enfant (sa fille, Olympia, aura 5 ans jeudi) et sa société de capital-risque.

Bien que Williams n’ait pas exactement déclaré que l’US Open serait définitivement son dernier tournoi – elle est également inscrite en double avec Venus, qui a 42 ans et elle-même sept fois championne majeure en simple – elle a fait croire que ce serait le cas.

“Une fois que Serena a annoncé qu’elle jouerait à l’US Open, nous avons vendu en une nanoseconde pour lundi soir et mardi soir. Vous pouvez voir sur le marché secondaire que le prix d’entrée est de 230 $. J’ai vu 5 800 $ pour une place sur le court ce soir. Regardez, c’est un moment historique pour la famille Williams, pour Serena et pour notre sport”, a déclaré Stacey Allaster, directrice du tournoi du Grand Chelem américain. “Il est si difficile de vraiment capturer ce que Serena et Venus ont fait pour le sport du tennis. Ils ont transformé notre sport. Ils nous ont rendus plus inclusifs. Et ils ont transcendé le sport.

C’est pourquoi le lundi comptait plus que le premier jour habituel d’un tournoi majeur. Et pourquoi le programme quotidien n’a fait mention d’aucun autre des dizaines d’athlètes en action, montrant à la place un montage de six images de Williams tenant ses six trophées de l’US Open au-dessus du titre : “Serena Williams, A Legacy of Greatness”. Et pourquoi il y avait un sentiment de moindre importance pour les matchs impliquant d’autres joueurs d’élite tels que les anciens champions de l’US Open Bianca Andreescu, Andy Murray, Daniil Medvedev et Dominic Thiem, ou le finaliste de l’Open de France Coco Gauff, un Américain de 18 ans.

Kriti Kamath, une fille de 9 ans de Boston, a transporté une balle de tennis jaune surdimensionnée dans l’espoir de recueillir des signatures – peut-être même après la séance de frappe d’avant-match prévue par Williams dans la soirée, avant son concours – alors qu’elle marchait à l’extérieur d’Ashe avec sa mère, Neethor Shenoy.

Shenoy a parlé à sa fille de l’importance de Williams.

« Elle est très motivée. Elle est très motivée. Et elle est une source d’inspiration pour toutes les femmes ; toutes les femmes de couleur, en particulier », a déclaré Shenoy. “Elle donne à un enfant une voie positive à suivre.”

Maman a dit qu’elle avait voyagé de Boston à New York pour l’US Open depuis 2004 ; c’était le premier jour de compétition de Kriti, mais ils étaient sur place plus tôt dans la semaine pour la “Fan Week”. La US Tennis Association a déclaré que plus de 90 000 laissez-passer en ligne gratuits avaient été téléchargés pour cette période précédant le tableau principal, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport au dernier tournoi pré-pandémique en 2019.

L’USTA a déclaré avoir vendu plus de 16 500 billets pour le tournoi le jour où Williams a révélé ses intentions, plus que lors des sept jours précédents combinés. Cela comprenait plus de 4 600 pour la seule nuit de lundi, ce qui en fait une vente à guichets fermés.

Monroe et Thorn ont déclaré qu’ils avaient des billets pour les sessions de jour et de nuit, qui sont vendus séparément, pour chacun des trois premiers jours du tournoi.

Lundi, les deux portaient des T-shirts bleus : celui de Monroe était orné de « Serena » quatre fois dans différentes nuances de violet ; Thorn a porté une photo en noir et blanc de Williams à côté des mots « Greatest Female Athlete » – avec « Female » barré.

Monroe a déclaré qu’elle admirait les sœurs Williams «juste pour la façon dont elles se sont comportées; ils sont une source d’inspiration », et qu’elle et Thorn avaient hâte d’être dans le stade pour Williams contre Kovinic.

“Serena va gagner ce soir”, a déclaré Monroe. “Donc, nous la verrons mercredi quand elle jouera à nouveau.”

