Serena Williams annonce sa retraite du tennis

La légende du tennis Serena Williams a annoncé sa retraite dans un Article de mode publié mardi.

“Je n’ai jamais aimé le mot retraite”, a écrit Williams. “Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.”

Williams, qui aura 41 ans le mois prochain, compte 73 titres en simple en carrière, 23 titres en double en carrière et plus de 94 millions de dollars de gains en carrière.

Williams est largement salué comme l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Dans son article Vogue, elle a noté que certains détracteurs soulignent qu’elle n’a cependant pas remporté le plus grand nombre de titres du Grand Chelem de l’histoire du tennis féminin.

“Il y a des gens qui disent que je ne suis pas le GOAT parce que je n’ai pas dépassé le record de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court, qu’elle a atteint avant” l’ère ouverte “qui a commencé en 1968”, a écrit Williams. “Je mentirais si je disais que je ne voulais pas de ce disque.”

Elle a déclaré qu’elle prendrait sa retraite après l’US Open, qui se déroulera de fin août à septembre. Une victoire là-bas la lierait au record du Grand Chelem de Court.

“Je ne sais pas si je serai prêt à gagner New York. Mais je vais essayer”, a écrit Williams à propos du tournoi, qui se joue dans le Queens.

Elle a compté des parrainages d’entreprises telles que Nike, Audemars Piguet, Away, Beats, Bumble, Gatorade, Gucci, Lincoln, Michelob, Nintendo, Wilson Sporting Goods et Procter and Gamble.

“Je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste”, a écrit Williams. “Si j’étais un gars, je n’écrirais pas ça parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille.”

Williams s’est concentrée sur sa famille dans l’annonce, écrivant que sa fille voulait être une sœur aînée. Elle est mariée au fondateur de Reddit, Alexis Ohanian.

“Je dois me concentrer sur le fait d’être maman, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais juste excitante. Je vais savourer ces prochaines semaines”, a écrit Williams dans un post Instagram mardi.

Professionnellement, elle cherche à se développer Serena Ventures, une petite société d’investissement de six personnes qui a été l’un des premiers investisseurs de MasterClass. Son entreprise a levé 111 millions de dollars en financement extérieur cette année.

Williams a écrit que seulement 2% de l’argent du VC va aux femmes, et elle espère changer cela.

“Pour que nous puissions changer cela, davantage de personnes qui me ressemblent doivent être dans cette position, se redonnant de l’argent”, a-t-elle déclaré.