Serena Williams annonce sa retraite dans Vogue

« Je suis nul pour les adieux, les pires du monde. Mais sachez que je vous suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots. Vous m’avez porté à tant de victoires et tant de trophées. Cette version de moi va me manquer, cette fille qui jouait au tennis. Et tu vas me manquer.

Serena Williams fait une annonce majeure sur la couverture d’un grand magazine. La chèvre est sur la couverture de Vogue et annonçant ses adieux au tennis professionnel à sa manière et avec ses propres mots.

La légende du tennis a déclaré à la publication dans un article auto-écrit que même si elle visait l’US Open 2022, sa carrière de tennis professionnelle touche à sa fin. Selon Williams, elle est à la croisée des chemins : entre le tennis et la famille, entre son avenir et son passé.

Son histoire de couverture commence par une anecdote sur sa fille Alexis Olympia exprimant son désir de devenir une grande sœur “quand elle sera grande”.

Dans cet esprit, Serena écrit sur l’injustice de devoir choisir entre sa carrière sportive professionnelle et sa famille parce qu’elle est une femme.

“Croyez-moi, je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste », écrit Serena dans Vogue. “Si j’étais un homme, je n’écrirais pas ceci parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille. Peut-être que je serais plus un Tom Brady si j’avais cette opportunité. Ne vous méprenez pas : j’aime être une femme et j’ai adoré chaque seconde d’être enceinte d’Olympia. Je faisais partie de ces femmes ennuyeuses qui adoraient être enceintes et qui travaillaient jusqu’au jour où j’ai dû me présenter à l’hôpital, même si les choses se sont super compliquées de l’autre côté. Et j’ai failli faire l’impossible : beaucoup de gens ne réalisent pas que j’étais enceinte de deux mois quand j’ai remporté l’Open d’Australie en 2017. Mais j’ai 41 ans ce mois-ci, et quelque chose doit donner.

Serena Williams dit qu’elle évolue du tennis

Serena a également déclaré à Vogue qu’elle n’aimait pas le mot “retraite” et préférait plutôt “évolution”. Selon Serena, son évolution l’inclura à se concentrer sur sa société de capital-risque et à agrandir sa famille.

“Il y a quelques années, j’ai lancé tranquillement Serena Ventures, une société de capital-risque. Peu de temps après, j’ai fondé une famille. Je veux faire grandir cette famille. […] “Au cours de la dernière année, Alexis et moi avons essayé d’avoir un autre enfant, et nous avons récemment reçu des informations de mon médecin qui m’ont rassuré et m’ont fait sentir que chaque fois que nous serons prêts, nous pourrons agrandir notre famille. Je ne veux absolument pas être enceinte à nouveau en tant qu’athlète. Je dois être à deux pieds dans le tennis ou à deux pieds.

Ailleurs dans l’histoire, Serena admet qu’être à la croisée des chemins en matière de tennis est “la chose la plus difficile qu’elle puisse imaginer”, mais dit qu’elle est prête pour son prochain chapitre.

“Je déteste ça. Je déteste devoir être à ce carrefour. Je n’arrête pas de me dire, j’aimerais que ce soit facile pour moi, mais ce n’est pas le cas. Je suis déchiré : je ne veux pas que ce soit fini, mais en même temps je suis prêt pour la suite.

Nous sommes également prêts à voir la suite, Serena !

Nous souhaitons bonne chance et bon repos à cette légende avant qu’elle ne fasse sa dernière apparition à l’US Open plus tard ce mois-ci.

Pour la couverture complète, rendez-vous sur Vogue.com.

Le numéro de septembre 2022 de Vogue est disponible dans les kiosques à journaux du pays le 16 août.