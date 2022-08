Serena Williams affrontera Emma Raducanu lors du match d’ouverture de Cincinnati

Serena Williams fera face à un affrontement difficile au premier tour avec la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu lorsque la tournée d’adieu du grand tennis américain se poursuivra à Cincinnati la semaine prochaine.

Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a révélé cette semaine que le “compte à rebours a commencé” jusqu’à sa retraite, la joueuse de 40 ans devant faire ses adieux après une dernière grande campagne à l’US Open commençant plus tard ce mois-ci.

Williams a remporté son premier match en simple en plus d’un an lorsqu’elle a battu l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz au premier tour à Toronto la semaine dernière.

C’était avant qu’elle ne révèle dans un article de Vogue et sur Instagram qu’elle “évoluait loin” du tennis.

Lors de son premier match après l’annonce, Williams s’est inclinée en deux sets face à la médaillée d’or olympique de Tokyo, Belinda Bencic, au deuxième tour.

Williams fait face à un autre chemin difficile à Cincinnati, où elle est double championne.

Le vainqueur de Williams-Raducanu affrontera Victoria Azarenka, 20e, ou Kaia Kanepi, 31e, d’Estonie.

Azarenka, 33 ans, est deux fois vainqueur du Grand Chelem et ancien numéro un mondial qui a raté le tournoi de Toronto en raison de problèmes de visa.

Williams, qui avait 17 ans lorsqu’elle a remporté l’US Open 1999 pour son premier titre majeur, n’a jamais joué contre la Britannique Raducanu, 19 ans, qui est devenue célèbre avec sa course au titre de l’US Open l’année dernière en tant que qualification.

Depuis lors, Raducanu a eu du mal à trouver un élan, sortant tôt à l’Open d’Australie, à l’Open de France et à Wimbledon.

Parlant de Williams à la suite de l’annonce par l’Américaine de ses plans de retraite la semaine dernière, Raducanu a déclaré que Williams avait “changé la donne”.

“Pour dominer autant, il n’y a pas vraiment eu quelqu’un qui a dominé comme elle dans le football féminin.”

Elle s’est également émerveillée de la durée pendant laquelle Williams est restée une force dans le sport, de son premier titre du Grand Chelem à son plus récent à l’Open d’Australie 2017, qui a été suivi de voyages aux finales de l’US Open et de Wimbledon en 2018 et 2019.

“Cette longévité d’une carrière est quelque chose que beaucoup de joueurs, moi en particulier, aspirent à atteindre”, a déclaré Raducanu.

