Serena Williams dispute le quatrième tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la 64e fois. Elena Rybakina fait ses débuts à ce stade d’une majeure. Ils se rencontreront dimanche pour une place en quarts de finale à Roland-Garros. Rybakina, 21 ans, a remporté deux victoires consécutives pour la première fois depuis janvier. Ce sera sa première fois face à Williams, qui espère remporter un 24e titre du Grand Chelem, un record, le week-end prochain.

Certes, elle représentera le Kazakhstan, mais il y aura des regards envieux de sa Russie natale. Rybakina est née à Moscou mais a changé d’allégeance au Kazakhstan voisin en 2018 alors qu’elle se débattait à 175 ans dans le monde. Trois ans plus tard, la jeune femme de 21 ans est la numéro un de son pays d’adoption avec un classement mondial de 22.

Ironiquement, si elle était restée fidèle, elle serait désormais la joueuse la mieux classée de Russie, un honneur actuellement revendiqué par la numéro 30 Veronika Kudermetova.

Rybakina est le dernier d’une longue lignée de joueurs à être devenu kazakh ces dernières années.

« La légende du sport », a déclaré Rybakina à propos de la 23 fois vainqueur du Grand Chelem. « Je veux être avec elle sur le terrain, ressentir cette puissance et tout. Bien sûr, le but est de gagner, alors je vais faire tout son possible », a déclaré Rybakina avant le match.

L’ancienne n°1 Victoria Azarenka, qui réalise son meilleur parcours à Roland-Garros depuis 2013, affrontera la n°31 Anastasia Pavlyuchenkova.

Dans la division masculine, tête de série numéro 2, Daniil Medvedev, qui a débuté le tournoi avec une fiche de 0-4 à Roland-Garros, a apparemment vaincu son aversion pour la terre battue et affrontera le 22e Cristian Garin.

Le cinquième tête de série grec Stefanos Tsitsipas a fait un pas de plus dans sa quête pour remporter son premier Grand Chelem alors qu’il entrait dans la deuxième semaine de Roland-Garros, mais il doit d’abord trouver un moyen de dépasser le spécialiste de la terre battue Pablo Carreno Busta dans les 16 derniers dimanche .

Tsitsipas a impressionné le swing européen sur terre battue cette saison – remportant son premier titre ATP Masters à Monte Carlo suivi d’un autre trophée à Lyon – et a plus de victoires en surface que tout autre joueur en 2021.

Le joueur de 22 ans a été testé par l’Américain John Isner au troisième tour vendredi avant de sortir victorieux en quatre sets, mais l’Espagnol Carreno Busta a également connu un sort impressionnant sur la terre rouge avant le tournoi majeur parisien.

La 12e tête de série a remporté une épreuve ATP 250 à Marbella avant de se qualifier pour les demi-finales à Barcelone – où il a été battu par Rafa Nadal.

Pendant ce temps, Alexander Zverev et Kei Nishikori, sixième tête de série, ont déjà joué deux fois cette saison sur terre battue et les Japonais espèrent avoir de la chance pour la troisième fois à Paris après avoir perdu à Rome et à Madrid.

N’ayant jamais remporté de match du Grand Chelem sur terre battue lors de quatre apparitions précédentes, Daniil Medvedev cherchera à atteindre l’équilibre lorsqu’il affrontera le Chilien Cristian Garin au quatrième tour.

