Serena Williams affronte Emma Raducanu sur la route de l’US Open

C’était le troisième match en simple du dernier et sûrement dernier retour de Williams, après une défaite au premier tour contre Harmony Tan, une Française non classée, à Wimbledon en juin et une victoire au premier tour à Toronto contre Nuria Parrizas-Diaz d’Espagne.

“Nous avons eu Wimbledon, et maintenant nous avons Toronto et Cincinnati à construire pour New York”, a déclaré Hechtman après la défaite contre Bencic. “Je dirais que Serena a mieux joué à chaque match, et il y a évidemment des choses qu’elle pourrait faire mieux, mais je pense que son adversaire a très bien joué ce soir. Ce que nous allons faire, c’est prendre les points positifs et nous améliorer demain. C’est une championne, et nous allons continuer à nous améliorer chaque jour, pas seulement à chaque match, mais chaque jour et j’espère que nous pourrons apporter des améliorations à Cincinnati.

Hechtman, une professionnelle de club de 38 ans qui a joué à l’Université de Miami, entraîne Venus Williams, la sœur aînée de Serena, depuis 2019 et a commencé à entraîner Serena Williams plus tôt cette année après sa séparation avec son entraîneur de longue date, Patrick Mouratoglou.

Pendant des années, Venus et Serena ont partagé les mêmes entraîneurs, leur père Richard et leur mère Oracene Price, et pendant les années de développement des sœurs, l’entraîneur basé en Floride Rick Macci.

Travailler avec Hechtman leur permet, en un sens, de boucler la boucle même s’il s’entraîne généralement avec eux séparément pour leur donner un enseignement individualisé.