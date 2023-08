Serena Williams accouche et accueille sa 2e fille – Hollywood Life

Crédit d’image : Richard Young/Shutterstock

Serena Williams et son mari Alexis Ohanian ont accueilli leur deuxième enfant. La superstar du tennis, 41 ans, a annoncé la nouvelle spéciale avec une vidéo TikTok le 22 août qui montrait le couple avec leur nouveau-né et leur fille Olympie5. Alexis a confirmé la naissance de sa nouvelle fille sur Twitter et a révélé que son nom est Rivière Adira Ohanian.

@serena Bienvenue mon bel ange ♬ son original – Serenawilliams

Le tweet d’Alexis comprenait des instantanés de la famille de quatre personnes et d’Olympia rencontrant sa petite sœur pour la première fois. « JE’Je suis reconnaissant d’annoncer que notre maison fait équipe avec amour : une fille nouveau-née heureuse et en bonne santé et une maman heureuse et en bonne santé. Je me sens reconnaissant », a écrit Alexis. « @serenawilliams yous m’avez maintenant offert un autre cadeau incomparable : vous êtes le GMOAT. Merci à tout le personnel médical incroyable qui a pris soin de ma femme et de notre fille Je n’oublierai jamais le moment où j’ai présenté @olympiaohanian à sa petite sœur », a-t-il ajouté.