Serena Williams a dominé le tennis. Son héritage est plus que cela.

L’annonce de la retraite de Serena Williams dans Vogue contenait une ligne révélatrice sur la motivation derrière sa carrière de joueuse. Elle explique que, pour elle, transformer la négativité en victoire a été une force motrice.

“J’ai construit une carrière en canalisant la colère et la négativité et en les transformant en quelque chose de bien”, a écrit Serena. “Pour moi, c’est en quelque sorte l’essence même d’être Serena : attendre le meilleur de moi-même et prouver aux gens qu’ils ont tort. Il y a eu tellement de matchs que j’ai gagnés parce que quelque chose m’a mis en colère ou que quelqu’un m’a compté.

Il est facile d’apprécier la grandeur de Serena Williams : 23 titres du Grand Chelem en simple, quatre médailles d’or olympiques, 14 titres du Grand Chelem en double et un “Serena Slam”, un Grand Chelem hors année civile (remportant les quatre championnats majeurs – Australie Open, Open de France, Wimbledon, US Open — consécutivement). C’est un niveau galactique de victoires. Mais pour saisir l’image complète, il est nécessaire de se rappeler à quel point le sport a mal traité Serena et sa sœur Venus – même si beaucoup de gens dans le monde du tennis aimeraient oublier.

Serena, maintenant âgée de 40 ans, a déclaré que c’était son dernier US Open et sa chance de remporter un record de 24 victoires en tournoi du Grand Chelem en simple. Pour ce faire, elle devra défier la logique du tennis une fois de plus et gagner le tout. Essentiellement, elle devra être Serena Williams, juste une dernière fois.

Se souvenir des parties de la carrière de Serena Williams que nous préférons oublier

Tout au long de leur carrière, les gens ont constamment dit à Serena et à sa sœur Venus qu’elles n’étaient pas autorisées à faire certaines choses. On leur a dit qu’ils n’avaient rien à gagner dans les tournois les plus convoités du jeu. Chaque fois que quelqu’un a dit “non” à Serena, elle est allée leur prouver le contraire sans l’ombre d’un doute.

L’exemple le plus viscéral de cela pourrait être Indian Wells en 2001, peut-être le moment le plus laid de l’histoire récente du tennis. Serena a remporté son premier US Open en 1999 et Venus a remporté à la fois Wimbledon et l’US Open en 2000. Au fur et à mesure qu’ils devenaient plus dominants, les joueurs et les commentateurs avaient expliqué que non seulement leur père Richard avait une mauvaise influence, mais qu’ils avaient également commencé à faire circuler des informations non fondées. rumeur selon laquelle lorsque les sœurs s’affronteraient, elles décideraient à l’avance qui gagnerait. À Indian Wells, un tournoi majeur, Venus était censée affronter Serena en demi-finale mais s’est retirée à la dernière minute à cause d’une blessure. Le public, bouleversé par la promenade et enroulé par les rumeurs de matchs truqués, a hué la famille Williams dans les gradins, certains les qualifiant d’insultes racistes.

«Ils nient, mais avec moins que la conviction normale, voire la colère, auxquelles on pourrait s’attendre face à des problèmes aussi graves. Que diriez-vous de frapper sur la table et de dire que ce n’est pas le cas ? Que diriez-vous de quelques larmes, d’un peu de colère ? Le chroniqueur du LA Times Bill Dwyre a écrit à l’époque, expliquant comment lui et la communauté du tennis ne croyaient pas que la blessure de Venus était réelle et que la famille agissait de manière suspecte.

En raison de la façon dont elles ont été traitées et à cause des attaques racistes, Serena et Venus ont boycotté le tournoi – malgré ses gains élevés et son statut d’élite – pendant plus d’une décennie. À l’époque, des initiés du tennis et d’anciens joueurs, dont la grande Martina Navratilova, ont continuellement rejeté l’idée de racisme contre les sœurs et insinué que le contrecoup reçu par Serena et Venus était la faute de leur famille.

Toutes les attaques contre Serena et Vénus n’ont pas éclaté à une si grande échelle. Cela prenait souvent la forme de commentateurs critiquant leur corps, ou la façon dont ils se comportaient et comment ils étaient trop audacieux lorsqu’ils disaient qu’ils voulaient être les meilleurs. Ils étaient souvent décrits comme étant gros et paresseux ou distraits par d’autres choses que le tennis.

Serena Williams et sa sœur Venus ne battaient pas seulement les meilleures joueuses du monde – elles ont remporté plusieurs tournois du Grand Chelem avant leurs 22 ans respectifs – elles pratiquaient également un sport dans lequel tant de gens voulaient les voir échouer ou les compter. Ils ont porté cette pression dans chaque tournoi et ont gagné avec grâce, au point que les commentateurs et les journalistes ont dû changer de ton.

«Je me souviens, il y a eu un moment, et c’était plus tard que vous ne le pensez – c’était quelque part autour d’elle ayant 16 ou 17 tournois du Grand Chelem – lorsque les commentateurs de tennis ont en quelque sorte décidé de commencer à parler de Serena spécifiquement comme une légende et pas tellement la critique ouverte qu’ils avaient d’elle », m’a dit Caitlin Thompson, l’éditeur du magazine Racquet, à la fin de l’année dernière lors de la sortie de Roi Richardle film sur Serena et le père de Vénus.

« Il y a maintenant ce genre de récit rétroactif. Ils diront : “J’ai toujours considéré Vénus et Serena comme des championnes élégantes et transcendantes”. Et c’est comme, vraiment ? As tu? Cela ne ressemblait pas à ça à l’époque », a-t-elle ajouté.

Il y a quinze ans, ces commentateurs ont essentiellement écrit Serena hors de l’Open d’Australie 2007. À l’époque, Serena venait de subir une série de blessures et est entrée dans le tournoi sans tête de série. Pourtant, elle avait l’intention d’être à nouveau n ° 1, affirmant que ce n’était qu’une question de temps avant de revenir à la première place. Les commentateurs et les initiés l’ont qualifiée de “trompée” et hors de forme; certains ont émis l’hypothèse que Serena, qui avait dominé le tennis quelques années seulement avant ses blessures, pesait plus de 135 livres et que le top 10 féminin avait dépassé Serena.

Malgré le fait qu’elle n’était pas classée et qu’elle faisait face à un tirage au sort difficile rempli de joueuses talentueuses, Serena a propulsé tout au long du tournoi, étourdissant ses détracteurs à chaque tour. Lorsque la poussière est retombée, la seule femme debout entre Serena Williams et un autre Grand Chelem était Maria Sharapova.

Sharapova s’était affirmée comme la plus grande rivale et successeur de Williams. Avant la finale de l’Aussie Open, les deux ont joué quatre fois et se sont partagé les matchs à parts égales. Cependant, Sharapova était en meilleure forme, ayant remporté l’US Open 2006 cet été-là. Sur le papier, Sharapova était censée être la favorite.

Mais sur le terrain, où les matchs se gagnent et se perdent, Serena dominait.

Au premier point du sixième match, Sharapova, ébranlée par l’assaut des services et des revers de Williams, a dirigé un smash directement sur le corps de Serena (généralement un non-non au tennis puisque vous pourriez blesser quelqu’un). Serena la regarda. La foule haletait.

Si vous regardez la rediffusion, ce n’est pas tout à fait clair contre quoi elle est la plus en colère: que Sharapova lui ait donné un coup ou qu’elle ait perdu le point. C’était peut-être les deux. Mais dans cette poche de temps, Serena a apparemment décidé de ne plus jamais perdre contre cette femme.

Non seulement elle battrait Sharapova 6-1, 6-2 dans ce match, Serena continuerait également à battre son successeur vanté à chaque fois qu’ils joueraient jusqu’à ce que Sharapova prenne sa retraite en 2020 – 18 fois en 12 ans, un record de 20-2 . Et Serena a remporté 15 autres titres en simple du Grand Chelem après 2007, l’année pour laquelle elle était censée être finie.

La seule façon d’expliquer pourquoi Serena resterait au tennis malgré tout, c’est que c’est à ça que ressemble l’amour. L’amour de Serena pour le tennis est la chose la plus pertinente à propos de cette superstar sans rapport.

C’est la réconciliation non scientifique entre le désir humain et la réalité humaine, vouloir tellement quelque chose malgré la douleur émotionnelle et physique (Serena a eu tellement de blessures, même une embolie pulmonaire potentiellement mortelle) que cela apportera.

L’amour est la raison pour laquelle Serena et sa sœur ont osé changer l’histoire du tennis et ont accepté la vedette dans leurs victoires et leurs défaites. L’amour est la raison pour laquelle elle a été très offensée après avoir été traitée de tricheuse. L’amour est la raison pour laquelle elle se donne une chance de plus, malgré les limites physiques d’un corps de 40 ans, de gagner l’US Open au lieu d’adhérer au vieux conseil selon lequel les athlètes devraient quitter le jeu alors qu’ils sont au sommet de le sport.

Nous avons la chance d’en témoigner.

Un peu comme ce qui a été dit à propos de Serena il y a 15 ans, les chances que Serena se qualifie pour la finale sont minces. Elle n’a pas été au top de sa forme et n’est pas coriace. Elle est actuellement classée 608e en simple et n’a remporté qu’un seul match toute l’année. Il faudrait un miracle pour qu’elle remporte ce Grand Chelem, un exploit exponentiellement plus grand que celui qu’elle a réussi en Australie en 2007. Mais je serai navré si elle ne le fait pas. D’une manière ou d’une autre, contre toute logique, je crois toujours que Serena peut le faire.