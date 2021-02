MELBOURNE: La plupart des joueurs se contenteraient de se reposer la veille d’un grand match, mais pas Serena Williams.

La 23 fois championne du Grand Chelem a déclaré qu’elle devait intervenir pour éviter une «urgence» à sa ligne de vêtements samedi, un jour avant son 16e match de l’Open d’Australie contre Aryna Sabaleka.

Williams, qui a battu le Biélorusse 6-4 2-6 6-4 pour atteindre les quarts de finale, a déclaré que la situation était « tellement folle ».

«En tant que PDG, j’ai dû en quelque sorte intensifier un peu. J’étais au téléphone avec notre designer qui passait les commandes finales et décidait de la quantité de tissu dont nous avions besoin pour notre nouvelle collection », a-t-elle ajouté.

«C’était presque un voyage mental parce que je me disais: ‘Oh mon Dieu! Nous devons jouer demain, mais nous devons y parvenir. Les affaires continuent. »

Williams a gagné environ 94 millions de dollars en prix de carrière et est également un investisseur dans plus de 50 startups, se concentrant sur les entreprises créées par des femmes et des minorités.

Trouver du temps pour deux carrières ainsi que pour sa fille, Alexis Olympia, peut être difficile, a-t-elle déclaré.

«J’ai programmé l’appel directement après ma pratique», a-t-elle ajouté. «Je me suis dit: ‘D’accord, je peux le faire tôt et j’ai encore le reste de la journée pour me détendre.’ Et c’était pendant la sieste d’Olympia, donc c’était parfait.

«Le tennis est beaucoup moins stressant.

«Je pense qu’une partie de moi aime être sur le terrain parce que c’est fluide. Ce n’est pas comme si je devais simplement gérer et m’assurer que tout le monde soit capable de jouer. Mais c’est ce que je fais. J’ai une deuxième carrière et c’est amusant.

Williams affrontera ensuite Simona Halep ou Iga Swiatek.