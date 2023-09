Serena Pitt et Joe Amabile se marient à nouveau et se marient en Caroline du Sud – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Serena Pitt25, et Joe Amabile, 37 ans, se sont mariés une deuxième fois ce week-end ! Le Bachelor au paradis Les stars, qui se sont mariées pour la première fois en octobre 2022, ont organisé un magnifique mariage au Cedar Room à Charleston, en Caroline du Sud, le 2 septembre et ont partagé des photos romantiques avec PERSONNES. Les mariés ont joyeusement posé dans leur tenue de mariage à la mode, qui comprenait une longue robe blanche sans manches pour elle et un smoking classique noir et blanc pour lui, et avaient l’air tellement amoureux.

« Cette fois-ci, cela ressemble au début d’un nouveau chapitre passionnant et nous sommes impatients de continuer à vivre ensemble », a déclaré Joe au média avant le mariage.

Serena a également expliqué pourquoi ils avaient choisi The Cedar Room pour leur grand jour. «Nous voulions choisir une ville de week-end amusante, accessible à la plupart de notre famille et de nos amis, et dotée d’un lieu que nous aimions!» Serena a également parlé de la célébration. “Charleston est si belle et dès que nous avons visité la ville et The Cedar Room, nous avons pu instantanément imaginer notre mariage là-bas.”

« Nous n’avons aucun lien préalable avec Charleston, mais nous sommes très heureux d’y créer des souvenirs spéciaux ! » a-t-elle ajouté, avant d’expliquer davantage qu’elle « voulait que le week-end ressemble à une grande fête » pour « tous ceux que nous aimons ».

Les nouveaux époux, qui se sont fiancés PIF en 2021, ont également parlé des boissons sophistiquées qu’ils ont bu lors du mariage, qui a réuni 134 invités. « L’alcool haut de gamme était en tête de liste! » » Joe s’est exclamé. «Nous voulions que ce soit une fête, mais aussi que nos invités se trouvent dans un environnement rempli de plaisir et d’énergie positive.»

Compagnon PIF étoile Wells-Adams était également le mixologue de la nuit, et le couple avait également une nourriture impressionnante. Les hors-d’œuvre avaient une « saveur du sud » avant le dîner, suivi d’un bar à desserts « génial », de mini-martinis expresso et d’autres bouchées de fin de soirée. « Il n’y aura pas de pénurie de nourriture lors de notre mariage », a déclaré Joe.

La première danse de Serena et Joe était « Take My Heart » de Les frères Tesky, et des couleurs neutres entouraient la famille et les amis. « Serena aime les couleurs neutres, ce qui a inspiré notre palette de couleurs pour le mariage et les fleurs », a expliqué Joe, avant d’ajouter que la palette de couleurs donnait au mariage une atmosphère « chaleureuse et romantique ».

Le mariage de Serena et Joe a lieu moins d’un an après leur premier échange de vœux dans un palais de justice de New York. Ils ont partagé une jolie vidéo d’eux lors de la cérémonie peu de temps après que cela se soit produit, que l’on peut voir ci-dessus, et ont mentionné leur futur mariage dans la légende.