Serena K. Jackson d’InterFaith Works remporte une bourse CNY ATD

Le Association centrale de New York pour le développement des talents a récemment attribué une bourse CNY ATD Train-the-Trainer à Serena K.Jackson de Œuvres interconfessionnelles de CNY.

Elle participera au programme CNY ATD Train-the-Trainer, reconnu à l’échelle nationale, pour améliorer ses compétences et sa confiance dans l’éducation d’un public.

Elle réside à Syracuse. InterFaith Works est situé à Syracuse et dessert les comtés d’Onondaga, Madison, Cayuga et Oswego.

CNY ATD est la section locale affiliée de l’Association for Talent Development. Depuis plus de 50 ans, la section CNY connecte les professionnels du développement des talents dans toute la région et contribue à la croissance et à la reconnaissance de la profession. Actuellement, CNY ATD compte plus de 110 membres issus de diverses entreprises couvrant la partie centrale de l’État de New York, du nord au sud et du corridor Seneca-Cayuga à la vallée de Mohawk.

