Serena et Venus Williams perdent au 1er tour du double de l’US Open

NEW YORK (AP) – Serena et Venus Williams ont perdu au premier tour du double à l’US Open contre la paire tchèque de Lucie Hradecka et Linda Noskova 7-6 (5), 6-4 au stade Arthur Ashe jeudi soir.

Ashe n’avait jamais organisé de match de double au premier tour – pour les femmes ou les hommes, de nuit ou de jour – jusqu’à celui-ci mettant en vedette deux sœurs américaines qui se sont combinées pour remporter 14 titres du Grand Chelem en double mais s’associaient pour la première fois depuis le 2018 Open de France.

C’était leur quatrième défaite en double au premier tour lors d’un Chelem; le plus récent avait eu lieu à l’Open de France 2013.

Comme d’habitude lorsqu’ils jouaient ensemble, ils échangeaient des coups de poing ou des claques de paume et discutaient entre les points; ils souriaient tout en conversant dans leurs sièges lors des changements. À la fin du match, les sœurs se sont embrassées. Ils ont quitté la cour sous une standing ovation.

Une foule à guichets fermés annoncée de 23 859 personnes s’est présentée, tout comme pour chacune des deux victoires de Serena en simple jusqu’à présent cette semaine, bien que les fans n’aient pas été aussi bruyants jeudi qu’ils l’avaient été pour les autres matchs nocturnes impliquant un joueur qui a laissé entendre que cela sera le dernier événement de sa carrière. Vénus a perdu au premier tour du simple.

Howard Fendrich, Associated Press