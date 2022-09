Serena et Venus Williams éliminées au 1er tour du double de l’US Open

Serena et Venus Williams ont échangé des coups de poing ou des claques de paume et ont discuté entre les points. Ils ont souri tout en conversant dans leurs sièges aux changements.

Lorsque leur premier match de double ensemble en 4 ans et demi s’est terminé par une défaite à l’US Open jeudi soir, les frères et sœurs se sont étreints, puis ont quitté le terrain sous une ovation debout.

Les sœurs Williams ont été éliminées par la paire tchèque Lucie Hradecka et Linda Noskova 7-6 (5), 6-4 à Flushing Meadows.

Le stade Arthur Ashe n’avait jamais accueilli de match de double de premier tour – pour les femmes ou les hommes, de nuit ou de jour – jusqu’à celui-ci mettant en vedette deux membres d’une même famille qui se sont combinés pour remporter 14 titres du Grand Chelem en double.

REGARDER | Les sœurs Williams chutent au premier tour :

Serena Williams joue le dernier match de double de sa carrière avec Venus, éliminée à l’US Open Serena et Venus Williams ont été battues au premier tour de l’épreuve de double de l’US Open 7-6(5), 6-4 par Lucie Hradecká et Linda Nosková de la République tchèque.

Ils s’associaient pour la première fois depuis Roland-Garros 2018. C’était leur quatrième défaite en double au premier tour lors d’un Chelem; le plus récent avait eu lieu à l’Open de France 2013.

“Je suis toujours sous le choc que nous ayons gagné”, a déclaré Hradecka lors d’une interview sur le terrain juste après la fin du match.

S’adressant à la foule, elle a déclaré: “Je suis vraiment désolée pour vous que nous les ayons battus, mais nous sommes si heureux de l’avoir fait.”

Une vente annoncée de 23 859 est apparue, tout comme pour chacune des deux victoires de Serena en simple jusqu’à présent cette semaine, bien que les fans n’aient pas été aussi bruyants jeudi qu’ils l’avaient été pour les autres matchs nocturnes impliquant un joueur qui a laissé entendre que cela va être le dernier événement de sa carrière.

Serena affrontera Ajla Tomljanovic vendredi soir au troisième tour du simple; Vénus a été renvoyée de ce support au premier tour.

Après une entrée plutôt discrète du vestiaire par Hradecka et Noskova, qui concouraient en équipe pour la première fois, un hommage vidéo au couple Williams-Williams a été diffusé sur les vidéoboards d’Ashe, avec un narrateur présentant “deux des plus grands athlètes sur la planète Terre” et, en référence à la retraite imminente de Serena, en disant : “Il n’est pas trop tard pour changer d’avis.” Il y avait des images d’eux au fil des ans, y compris en tant qu’enfants avec des perles blanches dans les cheveux (comme la fille de Serena, Olympia, portait lors de la soirée d’ouverture) et, plus tard, remportant des titres.

Olympia, qui a eu 5 ans jeudi, n’était pas là pour celui-ci, le mari de Serena, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian était, tout comme la mère des sœurs, Oracene Price, et leur sœur, Isha.

Lors de l’échauffement d’avant-match, l’annonceur a noté que les sœurs avaient une fiche de 14-0 en finale du Grand Chelem en double et a déclaré : “Elles ont transformé et élevé le sport tel que nous le connaissons.”

Serena, à droite, et Venus Williams célèbrent lors de leur match de double du premier tour jeudi soir au stade Arthur Ashe. (Frank Franklin II/Associated Press)

Les spectateurs ont réservé leurs plus grandes acclamations pour certains des meilleurs efforts de Serena, qu’il s’agisse d’as ou de putaways ou d’un vainqueur en coup droit en fuite. Les sœurs ont pris une avance de 5-4 tôt et ont détenu deux balles de set sur le service de Noskova, mais n’ont pas pu convertir non plus.

Le moment le plus bruyant est probablement arrivé après un point de 19 coups remporté par les sœurs lors du bris d’égalité du premier set, avec trois volées oscillantes de Serena. Cela les a mis devant 4-3, et bientôt c’était 5-3.

Mais Hradecka et Noskova ont saisi les quatre points suivants pour remporter ce set. Ils ont ensuite pris les devants 3-0 dans la seconde, et après que les sœurs Williams aient réussi 4-tout, l’équipe tchèque s’est retirée.

Les frères et sœurs Williams ont reçu une wild-card dans le champ de double de cette année. Serena, qui aura 41 ans le mois prochain, et Venus, qui a eu 42 ans en juin, ont remporté des trophées en double à l’US Open en 1999 – l’année où Serena a remporté son premier trophée majeur en simple à 17 ans à New York – et 2009.

Ils ont un total de 30 trophées majeurs en simple : 23 pour Serena, sept pour Venus.

Hradecka est un joueur de 37 ans qui a remporté deux trophées majeurs en double avec Andrea Hlavackova, à l’US Open 2013 et à l’Open de France 2011. Noskova, 17 ans, faisait ses débuts en double en Grand Chelem.

“Jouer contre les sœurs Williams”, a déclaré Noskova, “est un moment spécial pour tout le monde.”