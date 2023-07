« Serbinator est aussi humain »: le personnage du jeune homme en colère de Novak Djokovic existe toujours, mais il est en sommeil

Tout comme il semblait qu’il n’y avait pas un joueur sur le circuit pour le moment pour mettre fin au mastodonte de Nova Djokovic, Wimbledon 2023 a fourni l’antithèse à la course effrénée du Serbe, qui a réussi à remporter le titre à les quatre éditions précédentes des All England Championships.

Le titulaire est tombé dans une finale épique en cinq sets face à l’Espagnol Carlos Alcaraz, 20 ans, qui n’a vu personne en dehors du Big 4 traditionnel de Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic et Andy Murray hisser le trophée de Wimbledon dans les airs. en exultation depuis sa naissance.

Ce qui est encore plus impressionnant, semble-t-il, c’est le fait que la tête de série Alcaraz a accompli la tâche apparemment impossible de prendre le dessus sur Djokovic en cinq sets.

Et il a également pris un set à Djokovic sur un bris d’égalité, ce qui est un exploit à voir et à adorer en soi, dans le deuxième set de la finale malgré la chute du premier match de manière apprivoisée.

Avant la finale au All England Lawn Tennis and Croquet Club, IBM, le partenaire technologique du tournoi, a réservé la finale décisive avec 55% de chances de gagner pour l’Espagnol. Mais, l’indexation par le géant américain de la technologie du résultat probable, calculée sur la base du classement du joueur, de la tête de série lors de l’événement, du record en tête-à-tête et de la forme récente à l’approche de la finale, semblait être une autre fois que le sport ne pouvait pas être défini. par de simples chiffres.

Et les estimations numériques semblaient être emportées lorsque Djokovic a ouvert la finale avec une raclée 6-1 du jeune Espagnol et le joueur de 36 ans semblait être sur la bonne voie pour égaliser le record du maestro suisse Federer de 8 titres en simple au SW19.

Une victoire dans le choc du championnat aurait également attiré Djokovic à égalité avec la légendaire Margret Court, la joueuse féminine qui détient le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem dans toutes les divisions de genre dans l’histoire du sport avec 24 titres.

Mais, même les plans les mieux conçus se déroulent parfois avec des conséquences imprévues et cela n’est nulle part plus évident que dans le sport.

Alcaraz a riposté vaillamment, pour le plus grand plaisir du contingent espagnol présent sur le court central lors de la finale de Wimbledon dimanche, pour remporter le deuxième set et égaliser l’affrontement au sommet de manière palpitante en remportant le bris d’égalité 8-6.

Le troisième set, cependant, a été une affaire plutôt simple, que le joueur le mieux classé au monde, Alcaraz, a remporté 6-1 de manière alarmante alors qu’il a obtenu une double pause pour avoir une avance de ser dans le match nul pour la première fois.

Mais Djokovic a riposté dans le quatrième, l’emportant 6-3 avant d’envoyer un baiser à un segment de fans du SW19 qui ont sifflé et hué le vainqueur majeur à 23 reprises.

Le décor était planté pour un set final engageant pour décider du champion 2023 au All England Club, et cela n’a pas déçu. Bien qu’il n’ait pas été poussé à un bris d’égalité, le cinquième set s’est avéré divertissant.

Alcaraz a battu le Serbe tôt et a conservé chacun de ses éventuels jeux de service pour sceller une célèbre victoire sur le joueur de 36 ans, qui avait apparemment la mainmise sur le majeur sur gazon, mettant ainsi fin au règne omniprésent du grand 4 traditionnel. de tennis sur le majeur de la banlieue anglaise.

Ce qui ressort de la présentation d’après-match, c’est la manière dont Djokovic a réagi à la finale. Le Serbe, qui a incroyablement bien vieilli en termes de capacité sportive et de facette humanitaire, a réussi à tenir le coup malgré la déception évidente de perdre dans une finale majeure mais s’est effondré comme un débutant succombant à une force supérieure pour la première fois en une finale du grand chelem alors qu’il commençait à s’adresser à son enfant présent dans la loge des joueurs.

Qu’y a-t-il dans les émotions qui font que même les plus forts, mentalement et physiquement, deviennent faibles dans les genoux ? Qu’est-ce qui fait que même les plus accomplis s’effondrent dans une flaque de larmes lorsqu’ils confrontent leurs propres sentiments ?

Les chercheurs et les scientifiques pourraient être là pour essayer de trouver une réponse qui coche toutes leurs cases de paramètres sur papier. Mais sur le terrain, tout se résume à de la pure passion. La passion pour ce que vous faites et l’amour pour vos proches. Et sur ce point, Djokovic ne sera pas moins pardonné, mais chéri pour être un sportif portant son cœur sur sa manche.

Le joueur était autrefois un sujet de discussion parmi les amateurs de tennis alors qu’il divisait les opinions avec son attitude hautaine perçue alors qu’il gravissait les échelons après avoir pénétré dans le courant dominant. Des accès d’arrogance et d’agressivité au début de sa carrière ont frotté les fans conservateurs dans le mauvais sens, mais il s’est adouci avec le temps et le succès.

Djokovic, qui était autrefois la tête brûlée détestée par une section de Wimbledon en raison de sa courte mèche d’autrefois, a renversé la tendance au cours de sa longue et illustre carrière et a conquis les fans avec son humilité croissante alors qu’il remportait le titre. après le titre.

Avec le temps, ses imitations de légendes et de pairs ont été reçues comme drôles et comme des moments de soulagement comique. Même sa réfutation à un journaliste italien avec un accent italien stéréotypé a été acceptée grâce à son intention claire et à son charme rusé, alors que le Serbe a embrassé les médias et les fans qui lui ont rendu la pareille.

Cependant, nous avons eu un bref aperçu de la phase de «jeune homme en colère» toujours résidente, mais récemment endormie, du joueur de 36 ans lors de la finale alors qu’il cassait sa raquette sur le poteau du filet après avoir cédé un point crucial dans le final. Mais, ce qui était peut-être plus retentissant, c’était le fait qu’un champion éprouvé comme Djokovic, qui a réussi à surpasser ses pairs d’autrefois, notamment Federer et Nadal, en termes de succès sportifs, se vautrant comme un jeune garçon dupé de ses plus possession précieuse alors qu’il laissait ses émotions prendre le dessus sur lui en prononçant le nom de son fils.

Comme la plupart des majors en psychologie pourraient le souligner, la colère peut être perçue comme la manifestation d’émotions accablantes, mais parfois par un canal inapproprié. Pourtant, c’est ce quotient d’émotions et de sentiments qui fait de nous tous des êtres humains et qui donne son éclat au sport.

Hélas, même le Serbinator est un être humain après tout. Et quelle est la plus grande arme dans l’arsenal des êtres humains ? Résilience. Et Djokovic en a en abondance.

Une défaite dans une finale monumentale pourrait être un blocus qui pourrait enliser psychologiquement même les meilleurs athlètes. Mais, radiez Nole à vos risques et périls.

L’homme a surmonté plusieurs épreuves, y compris des guerres, pour arriver là où il est aujourd’hui dans les panthéons des grands sportifs et il ne serait pas judicieux de le faire passer dix fois l’Open d’Australie, trois fois l’Open de France, sept fois Wimbledon et trois fois vainqueur de l’US Open, qui a réussi à réécrire les livres d’histoire à maintes reprises, tout en réussissant à faire taire les opposants à chaque tournant du chemin.