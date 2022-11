Serayah organise Friendsgiving avec DeLeón

C’est la saison des rassemblements avec vos proches, que cela signifie dîner de Thanksgiving en famille ou Friendsgiving entre potes !

Vendredi, notre directrice principale du contenu, Janeé Bolden, a profité d’une célébration intime de Friendsgiving organisée par la chanteuse et actrice ambassadrice de DeLeón Holiday, Serayah. Portant un toast à des expériences partagées et de nouveaux souvenirs avec des êtres chers, DeLeón Tequila a la communauté à ses racines; avec un fondateur, Sean “Diddy” Combs, qui a donné à sa communauté l’accès aux moments les plus pertinents sur le plan culturel ; façonner la façon dont le monde perçoit la culture.

Les projets à venir pour Serayah incluent le prochain film de VH1 Hip-Hop Famille Noël Mariage, qui met également en vedette Neyo, Terrence J, MC Lyte, Redman et Keri Hilson. Le film suit la famille la plus célèbre du hip-hop, alors qu’ils s’adressent à la presse négative et adoucissent leur image dans une émission spéciale télévisée de Noël en direct.

Serayah joue également aux côtés de Quavo dans le nouveau film Reprendreet elle reprendra son rôle de Lori Walker dans la deuxième saison à venir deBMF, qui revient à STARZ en janvier.

Découvrez notre interview exclusive avec Serayah ci-dessous :

Quels sont les éléments indispensables pour un Friendsgiving ou une fête des fêtes réussie ?

Bonne nourriture et boissons et bien sûr, musique incroyable! Cette année, j’ai préparé pour tout le monde des DeLeón Cranberry Margaritas lors de mes réunions, car cela a le goût des vacances et c’est quelque chose de spécial à apprécier lorsque je m’amuse avec les gens que j’aime le plus. Vous pouvez également préparer des cocktails de vacances DeLeón Tequila à la maison, avec une commande de Cocktails artisanaux sourcés. Ils livreront tout ce dont vous avez besoin directement à votre porte.

De quoi êtes-vous le plus reconnaissant cette année ?

Je suis tellement reconnaissante pour ma santé et celle de ma famille. Après les peurs de Covid et tant de choses qui se passent dans le monde ces derniers temps. Je suis reconnaissant d’avoir encore mes proches.

Si vous étiez invité à un repas-partage, qu’apporteriez-vous ?

J’apporte définitivement la tarte à l’ananas surgelée de ma mère. C’est mon préféré, c’est trop bon !

Que pouvez-vous nous dire sur votre rôle dans Mariage de Noël en famille hip-hop ? Quel acteur avez-vous lié

avec la plupart ?

Mon rôle est “Kelsey” le plus jeune de trois. Elle est très joueuse, optimiste et talentueuse. Étant la fille de bosses du hip hop, elle est un peu une diva à part entière ! Vous la verrez comprendre sa vie amoureuse et accepter la prochaine étape qu’elle veut faire dans sa carrière. Je me suis lié avec Terrence J qui joue “Blair” mon frère aîné. nous avons beaucoup de scènes ensemble et il est tellement amusant à côtoyer. Jamais un moment ennuyeux.

Découvrez la recette des margaritas aux canneberges DeLeón préférées de Serayah ci-dessous!

1 ½ oz – DeLeón Reposado

½ oz – Liqueur d’orange

¾ oz – Sirop de canneberge épicé

½ oz – Jus de citron frais

½ oz – Jus de citron vert frais

Verrerie : Roches

Garniture : roue d’orange

Garniture : canneberges fraîches

Méthode : Ajouter tous les ingrédients dans un shaker. Agiter et filtrer dans un

verre de roche avec de la glace. Garnir d’une rondelle d’orange et frais

canneberges.