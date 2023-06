"Serait heureux de porter une bombe si…": Un homme arrêté pour avoir harcelé Taylor Swift

Un homme des États-Unis a été arrêté et accusé d’avoir harcelé et harcelé la chanteuse Taylor Swift à son domicile du Tennessee pendant plusieurs mois, selon un rapport publié dans CNN. Selon les archives de la prison du comté de LaPorte, Mitchell Taebel, 36 ans, a été arrêté le 2 juin, soupçonné de harcèlement, d’intimidation, d’atteinte à la vie privée et de harcèlement.

Selon les allégations, M. Taebel a menacé Mme Swift, son équipe et sa direction dans des messages envoyés de mars à mai de cette année. Il est à noter que la chanteuse n’a pas été nommée directement dans l’affidavit de la Cour supérieure de LaPorte mais a été mentionnée à plusieurs reprises avec des références à la tournée Eras, à son récent petit ami Joe Alwyn et à une chanson de son dernier album. De plus, l’équipe de direction de Mme Swift, 13 Management, est également nommée dans le document.

En outre, l’affidavit affirme que le 29 mars, l’homme a envoyé à Mme Swift un message vocal sur Instagram dans lequel il a déclaré qu ‘ »il porterait volontiers une bombe s’il ne pouvait pas être avec son âme sœur ». Il a ensuite envoyé un texto au père de la chanteuse ainsi qu’à d’autres personnes proches d’elle, y compris les danseurs.

Il est indiqué que M. Taebel est arrivé au domicile de Mme Swift dans le Tennessee le 5 mai en provenance de l’Indiana et a ensuite été renvoyé par la sécurité. Plus tard, il s’est rendu au stade Nissan, où elle devait se produire le soir même.

Selon le Poste de New York, il a admis avoir tenté d’affronter la chanteuse chez elle en publiant une diatribe haineuse et raciste sur Instagram. Il a écrit: « Je suis allé dans le complexe d’appartements (de Swift) et quiconque, à mon avis, pense qu’il est illégal de quelque manière que ce soit d’aller dans l’appartement de quelqu’un pour voir s’il veut se rencontrer devrait être tué. Ils devraient mourir d’une crise cardiaque sur un place. »

Selon l’affidavit, l’homme de 36 ans a été inscrit sur une liste de menaces à la sécurité avant le spectacle et n’a donc pas pu obtenir de billets pour l’événement. Cependant, il a pu obtenir un billet par l’intermédiaire d’un tiers. Il a été identifié par le personnel de sécurité qui l’a ensuite fait sortir de la salle.

Le 11 mai, une ordonnance d’interdiction temporaire a été émise à la demande du conseiller juridique de 13 Management. Cependant, M. Taebel n’a pas suivi l’ordonnance du tribunal et a continué à envoyer des SMS à Mme Swift jusqu’au 18 mai. Une caution de 15 000 $ a été imposée le 1er juin pour l’accusation de harcèlement.