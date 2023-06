Serait-ce réellement l’année des Diamondbacks de l’Arizona ?

Déplacez-vous sur les Dodgers et les Padres, il est temps pour les Diamondbacks de l’Arizona de prendre les rênes de la NL West.

Oui, je ne plaisante pas, ces mêmes Diamondbacks qui n’ont pas gagné la division depuis 2011.

Ces mêmes Diamondbacks qui, le jour de l’ouverture, avaient parmi les pires chances pour gagner la Série mondiale.

Eh bien, maintenant presque au milieu de la saison, ils sont l’une des meilleures équipes de baseball à 41-26.

Et les chances ont reflété cela, passant à +3000.

Il nous est difficile de ne pas nous demander : Est-ce vraiment l’année des Diamondbacks?

Cette course précoce est-elle durable ?

Oui, les Diamondbacks de l’Arizona sont réels. Et voici pourquoi.

2 raisons pour lesquelles les Diamondbacks de l’Arizona peuvent gagner les World Series cette année

1. Les lanceurs dominent les séries éliminatoires.

Le pitch tandem de Zac Gallen et Merrill Kelly s’est avéré mortel cette saison. Les deux as se sont combinés pour 15 victoires avec une époque d’environ 3,00 jusqu’à présent.

Au fur et à mesure que la saison se poursuit, le développement de l’enclos des releveurs sera énorme. Avec le temps, cela devrait venir.

N’oublions pas à quel point le lancer est important dans les séries éliminatoires.

2. Cette équipe peut frapper. Et je veux dire frappé.

Non, les Diamondbacks ne sont pas une équipe de coups de circuit, mais ils se trouvent être quelque chose de plus important : l’une des meilleures équipes offensives du sport. Cinq partants différents ont atteint au moins 0,280. Et, voltigeur recrue Corbin Carroll a été à la hauteur du battage médiatique et plus encore.

Je sais, je sais, c’est le début de la saison. Mais vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses.

Ils possèdent le troisième-meilleure moyenne au bâton et retrait du troisième moins en MLB.

Savez-vous ce que cela signifie?

Cela signifie que les Diamondbacks ont des variations et de la cohérence. C’est dangereux.

Mais à quoi doit-on s’attendre à l’avenir ?

De grandes choses sont à venir pour cette organisation. Et oui, une candidature aux World Series est possible cette saison. Ne soyez pas surpris si les places sont épuisées en octobre.